İzmit Körfezi'nde donanma selamlama geçişiyle yükselen gurur

İzmit Körfezi'nde donanma selamlama geçişi

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri öncesinde Türk donanması, İzmit Körfezi'nde yapılan selamlama geçişiyle sahil boyunca toplanan vatandaşlara coşku dolu görüntüler sundu. Gemiler, denizaltılar ve helikopterlerin yer aldığı geçişi izleyenler ellerinde Türk bayraklarıyla uğurlu selamladı; bazı izleyiciler duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.

geçişin ayrıntıları:

Geçişte TCG Anadolu ve TCG Heybeliada gibi savaş gemilerinin yanı sıra denizaltı ve helikopterler yer aldı. Seka Park'tan gözlenen korteji, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da takip etti; alandaki vatandaşlarla sohbet edip çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükakın, etkinliği "Yeni yüzyıla yelken açacak Türkiye’nin ayak sesleri" olarak nitelendirirken savunma sanayisinin teknolojiye olan etkisine vurgu yaptı ve şunları söyledi: "Her şeyden önce son derece gurur verici bir etkinlik. Tüylerimizi diken diken ediyor. Türk milletinin bütün evlatları bu sahneyle gurur duyuyor, kendilerini güvende hissediyor".

vatandaşların duyguları:

Etkinliği izleyenlerden Zeynep Acar, duygularını, "İnanın onları kucaklayıp sarılıp sevesim geliyor. Duygular anlatılacak gibi değil zaten. Uçaklar geçince, 'Size kurban olurum' dedim, tüylerimiz diken diken oldu" sözleriyle özetledi ve gecenin heyecanıyla uyuyamadığını ekledi. Acar, TEKNOFEST'te yer alan yerli mühendislik çalışmalarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Organizasyonu izleyen çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarıyla gemilere ve helikopterlere el sallayıp selam verdi; aileler ve izleyiciler etkinliğin kentte düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Büyükakın, TEKNOFEST'in Kocaeli'de yapılmasının şehir adına büyük bir sevinç kaynağı olduğunu, "7’den 70’e" herkesin sahillere geldiğini ve yerli takımların yarışma heyecanının kentte ayrı bir hava yarattığını söyledi.

Selamlama geçişi, hem askeri teknolojinin görünürlüğünü artıran hem de toplumun savunma ve teknoloji alanındaki gelişmelere yönelik duygusal bağını güçlendiren bir tablo sundu. İzleyiciler, donanmanın geçişini uzun süre alkışlarla ve bayraklarıyla destekledi.

TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİKLERİ ÖNCESİ TÜRK DONANMASININ İZMİT KÖRFEZİ'NDEKİ SELAMLAMA GEÇİŞİ COŞKUYLA İZLENDİ.