Kayınbiraderini mezarlıkta vuran şüpheli jandarmaya yakalandı

Adıyaman'da mezarlıkta işlenen cinayetle ilgili gelişme

Adıyaman merkez Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında, mezarlık yanında önceki gün bir erkek cesedi bulunmasıyla başlayan soruşturmada, jandarma ve Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü titiz inceleme sonucunda şüpheli yakalandı.

Olay yerinde tespit edilen bulgular:

Sağlık ekipleri ve jandarma tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede hayatını kaybeden kişinin 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğu belirlendi. Bölgeden çok sayıda boş mermi kovanı çıktığı kaydedildi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri olay yerindeki delil toplama çalışmasını yürüttü ve ihbarı sorguladı.

Şüphelinin tespit ve yakalanma süreci:

Olayla ilgili ihbarda bulunan kişinin, ölenin kayın biraderi olduğu yönündeki tespitler üzerine yürütülen çalışmalarda; HTS kayıtları ve istihbarı bilgiler değerlendirildi. Bu soruşturmalar sonucunda ihbar sahibi olarak belirlenen kişinin Abuzer A. olduğu saptandı. Yapılan takip sonucu şüphelinin Karapınar Mahallesi'nde olduğu tespit edildi ve Cumhuriyet savcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Abuzer A., zırhlı araç eşliğinde yoğun güvenlik önlemleri altında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından İl Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

Soruşturma, Cumhuriyet savcılığının denetiminde sürüyor ve olayla ilgili delil incelemeleri ile ifadelerin alınmasına devam ediliyor.

ADIYAMAN’DA ENİŞTESİNİ VURUP ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ‘YARALI VAR’ İHBARINDA BULUNARAK KAYIPLARA KARIŞAN KAYINBİRADER, JANDARMA VE SAVCILIĞIN TİTİZ ÇALIŞMALARI SONUCU YAKALANDI.