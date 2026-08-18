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Bandırma'da ata tohumuyla susuz tarımla yetişen beyaz kavunun hasadı başladı

Bandırma Yeşilçomlu'da ata tohumu ve susuz tarımla yetiştirilen beyaz kavunun hasadı başladı; Vali İsmail Ustaoğlu üreticilerle tarlada buluştu.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:55

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 15:06

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bandırma'da ata tohumuyla susuz tarımla yetişen beyaz kavunun hasadı başladı

Yeşilçomlu'da sezon açılışı: hasat tarlada başladı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bandırma kırsalındaki Yeşilçomlu Mahallesi'nde düzenlenen beyaz kavun hasadı programına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Vali Ustaoğlu program kapsamında tarlayı gezdi, kavunun yetiştirilme sürecine ilişkin bilgi aldı ve üreticilerin ikram ettiği kavunu tadıp hasat çalışmalarına katıldı.

tarlada inceleme ve katılım:

Ustaoğlu, tarlada tarla sahibi ve yetkililerden hastalıklarla mücadele, bakım süreçleri ile hasat yöntemleri hakkında bilgi aldı. Programda ata tohumu kullanımı ve susuz tarım uygulamalarının ön plana çıktığı belirtilirken, Vali Ustaoğlu'nun üreticilerle doğrudan temas kurması ve sahadaki çalışmalara dahil olması dikkat çekti.

yetkililer ve üretim değerlendirmesi:

Programa Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Bandırma İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Durna, Bandırma Belediye Başkan Vekili Sami Türkmen, Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Güngörmez ve Yeşilçomlu Mahalle Muhtarı Süleyman Öztaş da katıldı. Heyet, mahalle meydanında üreticiler ve vatandaşlarla bir araya gelerek piyasa koşulları ve ticaretin durumunu değerlendirdi.

Kavun ticaretinin yapıldığı, üreticilerce "kavun borsası" olarak adlandırılan alanda gerçekleştirilen görüşmelerde üretimin önümüzdeki günlerde de süreceği aktarıldı. Bölgedeki üreticiler, bu yıl verimde artış gözlendiğini belirtti; yetkililer ise hasadın planlandığı takvim içinde devam edeceğini bildirdi.

Etkinlik, yerel üretim uygulamalarının korunması ve ata tohumlarının ekonomik değerinin vurgulanması bakımından da öne çıktı. Sahadaki değerlendirmeler üreticilerin hem üretim hem de pazarlama aşamalarında daha fazla destek ve koordinasyon talep ettiğine işaret etti.

BALIKESİR’DE ATA TOHUMUYLA YETİŞTİRİLEN BEYAZ KAVUNUN HASADI BAŞLADI

BALIKESİR’DE ATA TOHUMUYLA YETİŞTİRİLEN BEYAZ KAVUNUN HASADI BAŞLADI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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