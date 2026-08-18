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Kula'ya 40 milyon liralık hububat alım noktası çiftçiye kolaylık sağlayacak

Manisa ve Kula belediyelerinin ortak yatırımı TMO hububat alım noktasının yüzde 65'i tamamlandı; tesis sezon içinde hizmete girecek.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:59

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kula'ya 40 milyon liralık hububat alım noktası çiftçiye kolaylık sağlayacak

tesisin son durumu:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi iş birliğiyle inşa edilen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Hububat Alım Noktası çalışmalarında önemli bir aşama kaydedildi. Projenin şu anki gerçekleşme oranı yüzde 65 olarak açıklandı. Tesisin maliyetinin 40 milyon liranın üzerinde olduğu bildirildi ve yatırımı yapan yetkililer, hububat sezonunda noktanın üreticilere hizmet verecek şekilde açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Kula programı kapsamında inşaat alanında incelemelerde bulundu; Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ile daire başkanları ve ilgili müdürler çalışmaları yerinde takip etti.

kula çiftçisine etkileri:

Yetkililer projenin özellikle kırsal mahallelerde üretim yapan çiftçilere doğrudan kolaylık sağlayacağını vurguladı. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte çiftçilerin ürünlerini satarken TMO ile daha hızlı ve şeffaf işlem yapabilmeleri, nakliye ve pazarlama süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufu bekleniyor. Belediye yetkilileri, alım noktasının yerel üreticinin gelirini artırmaya katkı sunacağını ifade etti.

Başkan Dutlulu, projenin Kula çiftçileri açısından önemine dikkat çekerek ortak çalışmanın sürdüğünü söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Dönmez ise ilçede kuru tarım ve hayvancılığın yaygın olduğunu hatırlatarak, daha önce bölgede TMO alım noktasının olmamasının üreticilerde mağduriyete yol açtığını, bu ihtiyacı gidermek için projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Projeyle ilgili olarak ilçe yönetimi, tesisin Kula genelindeki tüm üreticilere hizmet vereceğini; özellikle 53 dış mahalle ve 7 merkez mahallede üretim yapan çiftçilerin doğrudan yararlanacağını bildirdi. Yetkililer, inşaat takviminin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde hububat sezonunda tesisin aktif kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Ortak yatırım vurgusuyla tamamlanan inceleme turu sonrasında yetkililer, Kula'daki tarımsal altyapının güçlendirilmesine yönelik benzer projelerin de takip edileceğini belirtti ve tesisin bölge için hayırlı olmasını diledi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KULA BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİNDE YAPIMI SÜREN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KULA BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİNDE YAPIMI SÜREN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) HUBUBAT ALIM NOKTASI’NIN YÜZDE 65’İ TAMAMLANDI. MALİYETİ 40 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE OLAN TESİSİN HUBUBAT SEZONUNDA HİZMETE ALINMASI HEDEFLENİYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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