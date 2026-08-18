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Gönen'de tarım sahasında yaban mersini hasadı: vali üreticilerle bir araya geldi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gönen Çobanhamidiye'de yaban mersini hasadına katılarak üreticilerle buluştu; tarımsal çeşitliliğin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gönen'de tarım sahasında yaban mersini hasadı: vali üreticilerle bir araya geldi

Vali saha ziyaretinde üreticilerle buluştu

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bandırma'daki kavun hasadının ardından Gönen ilçesi Çobanhamidiye Mahallesi'nde özel bir mülke ait yaban mersini üretim alanını ziyaret etti. Tarlada incelemelerde bulunan Vali Ustaoğlu, üretim ve hasat süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı ve hasat çalışmalarına bizzat katıldı.

Katılımcılar ve saha temasları:

Programa; Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, İl Müdür Yardımcısı Zafer Bozgül, Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aziz Uçar ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Çam da katıldı. Yetkililerle yapılan görüşmelerde, üretim teknikleri ve hasat organizasyonunun işleyişi ele alındı; üreticilerle kısa sohbetlere ve çalışmaların pratik ayrıntılarına dair gözlemlere yer verildi.

Hasadın bölgesel anlamı:

Vali Ustaoğlu, ziyaretinde Balıkesir'in tarımsal potansiyeline dikkat çekti ve bölgede farklı ürünlerin yetiştiriliyor olmasının tarımsal çeşitlilik açısından taşıdığı önemi vurguladı. Üretimin sürdürülebilir şekilde gelişmesini temenni eden Ustaoğlu, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasının kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Gönen'deki yaban mersini hasadı, yerel üreticilerin sezonluk çalışmalarını görünür kılması ve bölgedeki tarımsal çeşitliliğin pazara sunulması açısından dikkat çekici bir örnek teşkil ediyor. Yerde yapılan incelemeler ve ortak çalışma anları, üreticilerle yöneticiler arasında doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağladı.

Vali Ustaoğlu'nun açıklamalarında hasadın verim ve gelir sağlaması temennisi ön plandaydı; yerel yönetim ve tarım kuruluşlarının süreçlere destek vermeye devam edeceği mesajı paylaşıldı. Ziyaret, üreticilere moral sağlarken bölgenin tarımsal üretim profilinin güçlendirilmesine yönelik ortak iradeyi de ortaya koydu.

Hasadın tüm üreticilere bereket, bol kazanç ve hayırlı olmasını diledi.

VALİ USTAOĞLU, GÖNEN’DE YABAN MERSİNİ HASADINA KATILDI. VALİ USTAOĞLU, GÖNEN’DE YABAN MERSİNİ...

VALİ USTAOĞLU, GÖNEN’DE YABAN MERSİNİ HASADINA KATILDI. VALİ USTAOĞLU, GÖNEN’DE YABAN MERSİNİ HASADINA KATILDI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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