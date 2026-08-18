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Kula'da TMO hububat alım noktasıyla çiftçiye 40 milyon TL yatırım

TMO Hububat Alım Noktası projesi Kula'da yüzde 65 tamamlandı; maliyeti 40 milyon TL'yi aşıyor ve hububat sezonunda hizmete girecek.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kula'da TMO hububat alım noktasıyla çiftçiye 40 milyon TL yatırım

TMO hububat alım noktası yüzde 65 tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi işbirliğinde inşa edilen TMO Hububat Alım Noktası projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Tesisin şu anki fiziki gerçekleşme oranı yüzde 65 olarak açıklanırken yatırımın toplam maliyetinin 40 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi. Hedef, tesisi yaklaşan hububat sezonunda hizmete almak.

kula çiftçisine doğrudan erişim ve gelir desteği:

Projenin öncelikli amacı, özellikle kırsal mahallelerde üretim yapan çiftçilerin ürünlerini daha kolay pazarlayabilmesini sağlamak ve çiftçi gelirlerini artırmak. Tesis tamamlandığında, üreticiler burada doğrudan alım-satım işlemi yapabilecek; aynı zamanda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım faaliyetleri bölge içinde yürütülecek. Bu düzenleme, çiftçilerin alım noktası arama, taşıma ve bekleme süreçlerinden kaynaklanan ek maliyetlerin azaltılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

ortak yürütülen yatırımın işleyişi ve takvimi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez başkanlığında gerçekleşen incelemede, projede emeği geçen kurum yetkilileriyle son durum değerlendirildi. İncelemede Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ile daire başkanları ve ilgili müdürler hazır bulundu. Ortak çalışmanın sürdürüleceği, projenin Kula için önemine vurgu yapıldı ve emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, ilçede kuru tarım ve hayvancılığın ağırlıklı olduğunu belirterek TMO alım noktasının yokluğunun üreticiler açısından mağduriyete yol açtığını söyledi. Dönmez, projenin 53 dış mahalle ve 7 merkez mahalleyi kapsayarak tüm üreticilere katkı sağlayacağını ve tesisin hububat sezonunda devreye alınmasının planlandığını ifade etti.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge çiftçilerinin pazarlama imkanlarının genişleyeceğini, nakliye ve değerlendirme süreçlerinde kolaylık sağlanacağını ve böylece yerel tarım ekonomisinin güçleneceğini belirtiyor.

Kula çiftçisine 40 milyon TL&#039;lik destek

Kula çiftçisine 40 milyon TL'lik destek

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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