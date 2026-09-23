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Bandırma'da beklenen yağmur tarım arazilerine can suyu verdi

Metrekareye yaklaşık 25 kilogram düşen yağmur, Bandırma'da tarım arazilerinin üst 5 cm'sini nemlendirip sıcaklıkları düşürdü; bazı noktalarda su birikti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bandırma'da beklenen yağmur tarım arazilerine can suyu verdi

Bandırma'da beklenen yağış tarıma nefes verdi

Bandırma ve çevresinde etkili olan sağanak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kente düştü. Kent merkezi ile kırsal alanlarda hissedilen yağış, metrekareye yaklaşık 25 kilogram olarak ölçüldü ve uzun süre kuruyan arazilerin yüzeyinde belirgin değişim yarattı.

toprağın üst tabakası nemlendi:

Kırsal bölgelerde kaydedilen yağış, tarım arazilerinde toprağın yaklaşık 5 santimetrelik bölümünün nemlenmesini sağladı. Yüzeyde biriken suyun yanı sıra yağmurun üst toprak tabakasına nüfuz etmesi, sertleşmiş kabuğun yumuşaması ve ekim ile toprak hazırlığı çalışmalarının rahatlaması açısından önem taşıyor.

kent merkezinde birikintiler ve serinleme:

Sağanak, Bandırma kent merkezinde de etkili oldu; bazı cadde ve sokaklarda yağmur suyunun tahliyesinde güçlük yaşanan noktalarda su birikintileri oluştu. Ayrıca yağışla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş gözlendi; artan nem ve serinleyen hava bölgedeki sonbahar hissini güçlendirdi.

Çiftçiler ve yerel yetkililer, yağışın özellikle uzun süredir etkisini hissettirmeyen araziler için rahatlatıcı olduğunu, ancak drenaj sorunu yaşanan bölgelerde su tahliyesine yönelik önlemlerin uygulanmasının gerektiğini vurguluyor.

BANDIRMA’DA YAĞIŞ TOPRAĞI DA HAVAYI DA SERİNLETTİ

BANDIRMA’DA YAĞIŞ TOPRAĞI DA HAVAYI DA SERİNLETTİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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