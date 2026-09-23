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Afyonkarahisar'da üniversitelere Narko Gençlik eğitimiyle bağımlılıkla mücadele

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde başlayan Narko Gençlik oryantasyonlarında öğrencilere uyuşturucunun zararları anlatıldı; NARVAS ve UYUMA projeleri tanıtıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Afyonkarahisar'da üniversitelere Narko Gençlik eğitimiyle bağımlılıkla mücadele

Afyonkarahisar'da üniversitelere Narko Gençlik eğitimiyle bağımlılıkla mücadele

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte oryantasyon programları kapsamında öğrenciler için Narko Gençlik bilgilendirme eğitimi düzenledi.

Eğitim programının kapsamı:

Eğitimler, Veterinerlik Fakültesi konferans salonu ile Turizm Fakültesi ve Başmakçı Meslek Yüksekokulu Reha Kora konferans salonunda gerçekleştirildi. Veterinerlik Fakültesindeki oturuma 115, Turizm Fakültesi ve Başmakçı Meslek Yüksekokulundaki oturuma ise 220 öğrenci katıldı.

Programda öğrencilere uyuşturucu madde kullanımının zararları ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca NARVAS ve UYUMA projeleri de katılımcılara tanıtılarak gençlerin erişebileceği destek ve bildirim kanalları gösterildi.

Emniyetin bilgilendirme çalışmaları:

İl Emniyet Müdürlüğü, üniversite kampüslerinde düzenlenen bu tür eğitimlerin oryantasyon programlarıyla eş zamanlı yürütüldüğünü belirtti. Yetkililer, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini açıkladı.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK UYUŞTURUCUYLA...

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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