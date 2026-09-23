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saha mba sekizinci dönemde savunma sanayinin yöneticilerini yetiştiriyor

SAHA MBA’nın 8. dönemi 22 Eylül’de başladı; mezun sayısı 600’e ulaştı, müfredatta 72 başlık ve 396 eğitim saati yer alıyor, yurt dışı planları gündemde.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:06

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

saha mba sekizinci dönemde savunma sanayinin yöneticilerini yetiştiriyor

saha mba 8'inci dönemi başladı:

Savunma, havacılık ve uzay ekosisteminin yönetici profiline odaklanan SAHA MBA programının 8'inci dönemi 22 Eylül'de açılış ve bilgilendirme toplantısıyla resmen başladı. Program, SAHA İstanbul ile TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliğiyle yürütülüyor ve açılış toplantısına MKE Genel Müdürü, SAHA İstanbul Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı İlhami Keleş, SAHA İstanbul Genel Sekreteri Muttalip Tütüncü, TÜBİTAK Başkanı ve SAHA İstanbul Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Aydın katıldı.

Programın sorumluları, sektördeki yoğun talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu yıl da kapsamlı bir müfredat sunulduğunu vurguladı. Açılışta öne çıkan temel veri, SAHA MBA'nin bugüne dek ulaştığı mezun sayısı oldu: 600.

programın hedefi ve yaklaşımları:

SAHA MBA, yönetici yetiştirmeyi klasik yönetim becerilerinin ötesine taşıyor. Program, katılımcılara teknolojik dönüşüm, kurumlar arası iş birliği, stratejik karar süreçleri ile sektörün üretim, kalite ve tedarik zinciri dinamiklerini aynı potada değerlendirme yetkinliği kazandırmayı amaçlıyor. SAHA İstanbul Genel Sekreteri Muttalip Tütüncü bu yaklaşımı özetlerken, 'Mezun sayımız 600’e ulaştı' ifadesiyle hem programın sürekliliğini hem de sektörel etkisini vurguladı.

Program mimarisi, Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi hedefleriyle uyumlu olarak tasarlandı. SAHA MBA, SAHA İstanbul ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında sekiz yıldır devam ederken, SAHA ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortaklığında yürütülen tezsiz yüksek lisans programı da iki yıldır sürüyor.

müfredat yapısı ve katılımcı dağılımı:

Bu yılki SAHA programında toplam 72 eğitim başlığı ve 396 eğitim saati bulunuyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile yürütülen tezsiz yüksek lisans programı ise 19 ders, 30 kredi ve 390 eğitim saati olarak planlandı. Her iki programın müfredatının yaklaşık %20'si doğrudan savunma ve havacılık sektörüne odaklanıyor.

Kayıt ve katılımcı verileri şu şekilde paylaşıldı: İstanbul'da yürütülen sertifika programına 15 farklı kurumdan 25 katılımcı, Ankara programına 16 farklı kurumdan 47 katılımcı, ODTÜ ile yürütülen programa ise 8 farklı kurumdan 16 katılımcı iştirak ediyor. Toplamda bu yıl için şu an itibarıyla yaklaşık 90 katılımcı ile eğitimler başlangıç yaptı.

uluslararasılaşma ve gelecek planları:

SAHA MBA yöneticileri, program kapsamını yurt içinde derinleştirirken yurt dışına yayma niyetini de açıkladı. Muttalip Tütüncü, 'Belki yurt dışına yönelik bazı girişimlerimiz olabilir' diyerek, uluslararası eğitim imkânlarını araştırdıklarını belirtti. Ancak bu adımların henüz kesinleşmediği, paylaşılanın bir işaret niteliğinde olduğu vurgulandı.

Yöneticilik eğitimlerinin sektöre somut katkı sunması bekleniyor; program, katılımcılarına yalnızca finans veya klasik strateji bilgisi vermekle kalmayıp, savunma sanayinin özgün dinamiklerini kavramaya yönelik pratik ve kurumsal anlayış kazandırmayı hedefliyor.

SAHA MBA'nin 8 yıl içinde ulaştığı niceliksel gelişme ve eğitim içeriklerinin derinleşmesi, savunma, havacılık ve uzay ekosisteminde yönetici profili oluşturma çabasını sürdürülebilir kılıyor. Program yetkilileri, önümüzdeki dönemlerde içerik çeşitliliğini artırma ve farklı formatlarda eğitimler sunma planlarını da takip ettiklerini ifade etti.

SAHA İSTANBUL GENEL SEKRETERİ MUTTALİP TÜTÜNCÜ

SAHA İSTANBUL GENEL SEKRETERİ MUTTALİP TÜTÜNCÜ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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