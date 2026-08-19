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Bandırma'da yaya geçidinde duran araca arkadan çarpma kameralara yansıdı

Bandırma Ordu Caddesi'nde yaya için duran otomobile arkadan çarpan 10 AIB 99 plakalı şehir içi minibüs kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:27

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bandırma'da yaya geçidinde duran araca arkadan çarpma kameralara yansıdı

Bandırma'da yaya geçidinde duran araca arkadan çarpma kameralara yansıdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yaya geçidini kullanan yayaya yol vermek için duran otomobile arkadan bir şehir içi yolcu minibüsünün çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, sabah saatlerinde Ordu Caddesi'nden İstiklal Caddesi istikametine geçiş sırasında meydana geldi.

Kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgilere göre, 10 ADZ 025 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanan yayaya yol vermek amacıyla yavaşladı. Aynı yönde seyreden 10 AIB 99 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, önündeki otomobile arkadan çarptı. Kaza, Ordu Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişiminde kaydedildi.

Görüntüler ve inceleme:

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yetkililer, çarpışma sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana geldiğini ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Haber metninde başka yaralanma veya can kaybına ilişkin bilgi yer almamaktadır.

Görüntüler, arkadan çarpma türündeki kazalarda takip mesafesi, hız ve sürücü dikkatinin rolünü anlatan somut bir örnek oluşturuyor. Yetkililerin yapacağı teknik inceleme, kazanın kesin nedenini ve varsa diğer faktörleri netleştirecek.

BALIKESİR&#039;İN BANDIRMA İLÇESİNDE YAYAYA YOL VERDİĞİ ESNADA YAVAŞLAYAN ARACA ARKADAN ŞEHİR İÇİ YOLCU...

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE YAYAYA YOL VERDİĞİ ESNADA YAVAŞLAYAN ARACA ARKADAN ŞEHİR İÇİ YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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