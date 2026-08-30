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Başakşehir'de kavşakta çarpışma: bir sürücü yaşamını yitirdi

Esenkent-Bahçeşehir yolunda dün sabah meydana gelen motosiklet kazasında A.Ö. (58) hayatını kaybetti; diğer sürücü ağır yaralı, polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Başakşehir'de kavşakta çarpışma: bir sürücü yaşamını yitirdi

Kaza yerinde yaşananlar:

Başakşehir'in Esenkent-Bahçeşehir yolunda, dün sabah iki motosikletin çarpışması sonucu ağır bir kaza meydana geldi. Ara sokaktan manevra yaparak caddeye çıkan A.Ö. (58) idaresindeki motosiklet ile caddede seyir halinde olduğu ve süratli olduğu öne sürülen başka bir motosiklet çarpıştı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.Ö.'nün yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer motosiklet sürücüsü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İnceleme ve yapılan çalışmalar:

Polis ekipleri kaza yerinde ilk incelemeyi gerçekleştirdi ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın oluş şekli, iki sürücünün hız durumu ve manevra yapan motosikletin hareketi detaylı olarak araştırılıyor.

Yetkililerden veya olay yerinden alınan bilgiler doğrultusunda, kaza ile ilgili gelişmelerin soruşturma tamamlandıkça netleşeceği bildirildi.

Başakşehir&#039;de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Başakşehir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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