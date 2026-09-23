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Bandırmasporlu Tolga Kalender'e veda: genç futbolcu yaşamını yitirdi

Bandırmasporlu 25 yaşındaki stoper Tolga Kalender, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi; cenazesi Adana'da toprağa verilecek.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bandırmasporlu Tolga Kalender'e veda: genç futbolcu yaşamını yitirdi

Bandırmaspor camiasında yas:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’ta forma giyen Tolga Kalender, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 25 yaşındaki savunma oyuncusunun vefatı, kulüp içinde ve Türk futbolunda üzüntüyle karşılandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada oyuncunun ailesine, yakınlarına ve tüm Bandırmaspor camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Kariyeri ve forma giydiği takımlar:

Tolga Kalender, 17 Ağustos 2001 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi ve futbol kariyerine genç yaşta başladı. Savunma hattında merkezde görev yapan Kalender; Tuzlaspor, Başakşehir U19, Adana Demirspor, Bayrampaşaspor ve Diyarbekirspor formalarını giydi.

2024-2025 sezonunda Adana Demirspor formasıyla Süper Lig’de 25 karşılaşmada görev aldı ve aynı sezonda Türkiye Kupası’nda da 2 maçta forma giydi. Sezon sonunda Bandırmaspor’a transfer olan Kalender, bordo-beyazlı ekipte 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig’de 15 karşılaşmada sahaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Kalender’in Bandırmaspor ile sözleşmesi 11 Temmuz 2025 tarihinde başladı ve 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyordu.

Taziye mesajları ve cenaze bilgileri:

Kalender’in vefatının ardından daha önce formasını giydiği Adana Demirspor da resmi kanallarından başsağlığı mesajı yayımladı. Bandırmaspor’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı: "Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

Edinilen bilgilere göre, bir süredir kanser tedavisi gören Tolga Kalender’in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

Futbol camiası ve kulüpler, genç oyuncunun vefatı üzerine taziye mesajları yayımlayarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

BANDIRMASPORLU TOLGA KALENDER 25 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

BANDIRMASPORLU TOLGA KALENDER 25 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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