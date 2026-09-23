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Eskişehir'de öğle saatlerinde hissedilir soğuma, sağanak ilerleyebilir

Eskişehir'de öğlen başlayan sağanakla sıcaklık 14 dereceye indi; Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü sıcaklıkların 3 ila 6 derece düşeceğini ve yağışın güçlenebileceğini öngörüyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Eskişehir'de öğle saatlerinde hissedilir soğuma, sağanak ilerleyebilir

Eskişehir’de öğlen başlayan sağanak hayatı etkiledi

Eskişehir’de Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün öngördüğü sağanak öğlen saatlerinde başladı. Yağışla birlikte kent merkezinde hava hissedilir derecede soğudu ve gündüz sıcaklığı 14 dereceye kadar düştü. Vatandaşlar yağış sırasında ıslanmamak için şemsiye kullandı.

Yağışın seyrine dair bilgiler:

Başlangıçta etkisini hafif seyirle gösteren yağış, yetkililerin değerlendirmelerine göre ilerleyen saatlerde şiddetini artırabilir. Şu anda yağışın yavaş şekilde devam ettiği belirtiliyor; yetkililer olası yoğunlaşmalara karşı uyarıda bulunuyor.

Sıcaklık ve gece tahmini:

Bugün yayımlanan hava tahmin raporunda Eskişehir için hava sıcaklığının 3 ila 6 derece arasında bir düşüş göstereceği bildirildi. Meteorolojik verilere göre, gece sıcaklıklarının 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor; bu durum özellikle dışarıda çalışan ve geceyi sokakta geçirecek kişiler için dikkat gerektiriyor.

Yerel yönetimler ve meteoroloji yetkilileri, hava koşullarındaki değişime bağlı olarak ulaşım ve açık alan faaliyetlerinde dikkatli olunması çağrısında bulunuyor. Vatandaşların güncel hava bildirimlerini takip etmeleri öneriliyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE BEKLENEN SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLURKEN, HAVA SICAKLIĞI 14 DERECEYE KADAR...

ESKİŞEHİR'DE BEKLENEN SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLURKEN, HAVA SICAKLIĞI 14 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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