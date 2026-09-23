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Süper Lig'de penaltı bilançosu: 6 haftada 19 karar, 14 gol

Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında hakemler 19 penaltı verdi; 14'ü gol oldu, 5'i kaçtı. Göztepe 5 penaltıyla en çok avantajı yakalayan ekip.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Süper Lig'de penaltı bilançosu: 6 haftada 19 karar, 14 gol

penaltı verileri: genel görünüm

Trendyol Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında hakemler toplam 19 kez penaltı kararı verdi. Bu penaltıların 14'ü ağlarla buluşurken, 5 tanesi değerlendirilmedi. Lig genelinde beyaz noktadan elde edilen skor ve kaçırılan atışlar, takımların maç içi dengelerini etkileyen önemli bir veri olarak öne çıkıyor.

takımların lehine verilen penaltılar:

Lehine en çok penaltı verilen takım, İzmir temsilcisi Göztepe oldu; sarı-kırmızılılar toplam 5 penaltı kullanırken bunlardan 3'ünü gole çevirdi. Başakşehir ise 3 penaltı kullandı ve hepsini ağlarla buluşturdu. Diğer ekiplerde ise Samsunspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş ikişer; Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Trabzonspor birer kez penaltı noktasına gitti.

Penaltı golleri arasında bireysel performanslar dikkat çekiyor: Göztepe'den Juan ve Başakşehir'den Eldor Shomurodov, beyaz noktadan attıkları 2'şer golle en çok penaltı golü kaydeden oyuncular arasında yer alıyor.

aleyhine penaltılar ve öne çıkan istatistikler:

Aleyhine en çok penaltı verilen takımlar arasında Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Göztepe bulunuyor; bu üç ekip de kalesinde 3'er kez penaltı kararı gördü. Konyaspor ve Gaziantep FK rakiplerine karşı 2'şer kez penaltı ile karşılaşırken; Çaykur Rizespor, Galatasaray, Eyüpspor, Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK birer kez aleyhlerine penaltı kararı aldı.

Öte yandan ligde 6 haftalık süreçte aleyhine penaltı çalınmayan takımlar arasında Beşiktaş, Kocaelispor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Başakşehir, Erzurumspor FK ve Samsunspor yer alıyor. Ayrıca lehine henüz penaltı verilmemiş 8 takım bulunuyor: Kocaelispor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Çorum FK, Gençlerbirliği, Erzurumspor FK, Konyaspor ve Eyüpspor.

değerlendirme:

İlk 6 haftalık dönemde penaltı istatistikleri, hem takım stratejileri hem de hakem kararlarının maç sonuçları üzerindeki etkisini gösteriyor. Özellikle Göztepe ve Başakşehir'in beyaz noktadan bulduğu goller ile bazı ekiplerin aleyhine sık penaltı kararı çıkması, sezonun ilerleyen haftalarında da izlenmesi gereken bir trend oluşturuyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN GERİDE KALAN 6 HAFTASINDA 19 KEZ PENALTI KULLANILDI. BU PENALTILARIN 14’Ü...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN GERİDE KALAN 6 HAFTASINDA 19 KEZ PENALTI KULLANILDI. BU PENALTILARIN 14’Ü GOLLE SONUÇLANDI, 5’İ İSE KAÇTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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