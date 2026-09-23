Genç Galatasaraylıdan iddialı hedef: Şampiyonlar Ligi'nde finale gidip kupayı kazanmak

Zekeriya Yiğit Tekin hedeflerini açıkladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın 22 yaşındaki oyuncusu Zekeriya Yiğit Tekin, yeni sezon hazırlıkları, takım hedefleri ve kişisel beklentileri hakkında İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Tekin, çalışmalara güçlü başladıklarını, takım içinde iyi bir kimya olduğunu ve antrenmanların yüksek tempoda geçtiğini söyledi.

hazırlık süreci ve kulüp hedefleri:

Tekin, bu sezon hem FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi hem de Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceklerini hatırlattı. Son iki yılda takımın iyi sonuçlar aldığını, dörtlü final ve geçen sezon çeyrek final tecrübeleri bulunduğunu belirten oyuncu, bu yıl daha güçlü bir kadroya sahip olduklarını vurguladı. Tekin, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz ifadesiyle hedeflerini net biçimde ortaya koydu ve ligdeki beklentilerinin de yüksek olduğunu ekledi.

taraftar desteği ve milli takım arzusu:

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki taraftar desteğinin kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen Tekin, geçen sezon Tenerife maçında oluşan atmosferi hatırlatarak, yeniden benzer bir coşku beklediklerini ifade etti. Ayrıca Tekin, A Milli Takım formasını giymenin her genç oyuncu için önemli bir hedef olduğunu belirtti ve bu amaçla çalışmaya devam ettiğini aktardı. Milli takımın Avrupa'daki güçlü ekiplerden biri olduğunu düşündüğünü ve bir gün orada olmak istediğini dile getirdi.

Tekin, saha içindeki rol modellerinden de bahsetti. Eski milli basketbolcu Doğuş Balbay'ı örnek aldığını, onun enerjisini, savunma katkısını ve kaptanlık yönünü beğendiğini söyledi. Güncel oyunculardan ise Luka Doncic'i sahada izlemekten keyif aldığını ekledi.

GALATASARAY ERKEK BASKETBOL TAKIMI'NIN GENÇ OYUNCUSU ZEKERİYA YİĞİT TEKİN, BU SEZON BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNALE KADAR GİDİP ŞAMPİYON OLMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.