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Kiev’de altyapı hedeflendi: petrol istasyonları vuruldu, 1 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'nın İHA saldırısı Kiev'de iki petrol istasyonu ve demiryolu altyapısını vurdu; 1 ölü, 7 yaralı, Ukrnafta hasarı doğruladı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kiev’de altyapı hedeflendi: petrol istasyonları vuruldu, 1 kişi yaşamını yitirdi

Kiev’de saldırıların bilançosu

Rusya’nın düzenlediği İHA saldırısında, başkent Kiev’de aralarında iki petrol istasyonunun da bulunduğu çok sayıda hedefe isabet etti. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili ilk değerlendirmeler, kentin enerji ve ulaşım altyapısının hedef alındığını gösteriyor.

petrol istasyonlarına verilen zarar:

Ukraynalı petrol şirketi Ukrnafta, başkentteki akaryakıt istasyonlarından birinin vurulduğunu açıkladı. Şirketin paylaştığı bilgiye göre bu tesis, son haftalarda saldırıya uğrayan altıncı istasyon konumunda. Akaryakıt dağıtım noktalarındaki hasar, kentin yakıt tedarik zincirinde baskı oluşturma riski taşıyor.

demiryolu altyapısı ve personel:

Oleksandr Pertsovskyi, Ukrayna Demiryolları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Kiev’deki demiryolu altyapısının da hedef alındığını ve bir çalışanın yaralandığını bildirdi. Demiryolu hasarının onarımı ve personel güvenliğinin sağlanması, ulaşımda aksamaların önlenmesi açısından öncelikli hale geliyor.

Saldırılar, son haftalarda Kiev ve çevresine yönelik olarak kullanılan hızlı ve yüksek irtifalı jet motorlu İHA’larla gerçekleştirildi. Bu yöntem, şehir içindeki stratejik tesislere erişimi artırırken sivil altyapıya yönelik riskleri de yükseltiyor.

Ukrayna ile Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken, Cumhurbaşkanı Zelenskiy Moskova'nın altyapıya yönelik saldırılarını durdurması şartıyla enerji odaklı "her türlü ateşkes formatına" hazır olduğunu belirtmişti. Bu açıklama, altyapı hedeflerine yönelik saldırıların diplomasi gündeminde öncelikli konulardan biri olduğunu gösteriyor.

Olayla ilgili soruşturmalar ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor; yetkililer, hem can kayıplarının azaltılmasına hem de altyapı onarımının hızlandırılmasına odaklanıyor.

Rusya&#039;nın Ukrayna&#039;nın başkenti Kiev&#039;de aralarında iki petrol istasyonunun da bulunduğu çok sayıda...

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aralarında iki petrol istasyonunun da bulunduğu çok sayıda hedefi vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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