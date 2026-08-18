Kota ve satış sınırlamaları tartışması: Lüleburgaz'da nişasta bazlı şeker tesisine denetim

Denetimin kapsamı:

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren bir nişasta bazlı şeker üretim tesisinde üretim süreçlerini yerinde izledi ve denetim gerçekleştirdi. Denetim, Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen incelemelerin bir uzantısı olarak planlandı.

Söz konusu incelemelerde, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği tespit edilmiş; bu çerçevede çok sayıda ilde eş zamanlı soruşturmalar başlatılmıştı.

Yerinde incelemenin hedefleri:

Denetim ekibi, tesisin üretim hattı, kayıt ve belge düzeni ile sevkiyat uygulamalarını yerinde kontrol etti. Amaç, saha seviyesinde mevzuata uyumun değerlendirilmesi ve merkezde yürütülen incelemelerin bulgularının doğrulanmasıydı. Yetkililer, tespit edilen uyumsuzlukların sorumlularına ilişkin değerlendirmenin kurumlar arası yürütülen soruşturma sonrası netleşeceğini belirtti.

Resmi açıklamalarda, probe kapsamının genişlediği ve şu ana dek yapılan incelemelerin 8 ili kapsadığı bildirildi. Lüleburgaz'daki uygulamalı denetim, saha verilerinin toplanması ve üretim süreçlerine dair somut gözlemlerin kayda geçirilmesi açısından öncelikli kabul edildi.

Denetim süreci, ilgili birimlerin koordinasyonuyla sürdürülecek; gerekli görülmesi halinde idari veya hukuki işlemler de gündeme gelecek. Yetkililer, denetimlerin tüketici ve pazar güvenliğini korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİ, LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE NİŞASTA BAZLI ŞEKER ÜRETEN İŞLETMEYE YÖNELİK ÜRETİM SÜREÇLERİNİ İZLEDİ VE YERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.