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Barcelona, RAMS Park'ta taktik prova yapıp Galatasaray randevusuna hazır

Barcelona, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı için RAMS Park'ta yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Hansi Flick idmanı yönetti, Joan Laporta izledi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 20:33

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Barcelona, RAMS Park'ta taktik prova yapıp Galatasaray randevusuna hazır

maç öncesi son prova:

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray karşılaşması için RAMS Park'ta yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmanın detayları:

Teknik Direktör Hansi Flick yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Çalışma ısınma hareketleriyle başladı, ardından koordinasyon etkinlikleri gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise takım olarak taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

başkanın izlediği idman:

Antrenmanı kulüp başkanı Joan Laporta da yerinde takip etti. Son provanın ardından Barcelona'nın, yarınki Galatasaray maçına hazır olduğu belirtildi.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi&#039;nin 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Galatasaray...

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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