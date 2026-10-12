Dolar 49,3254 +0,13%
Euro 55,0662 -0,23%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.648,98 -0,56%
EUR/USD 1,1161 -0,40%
Brent Petrol 106,76 +1,95%
--°

Cubarsi: Galatasaray stadındaki baskıya takım olarak hazırlanıyoruz

Pau Cubarsi, Galatasaray Stadı'ndaki baskının zor olduğunu söyleyip takım olarak odaklanıp küçük detaylara dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 20:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Cubarsi: Galatasaray stadındaki baskıya takım olarak hazırlanıyoruz

Cubarsi'den maç öncesi değerlendirme:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona, yarın İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak. RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Pau Cubarsi, rakibin kalitesini bildiklerini ve karşılaşmadaki atmosferin takım için zorlu olacağını belirtti.

maça odaklanma ve atmosfer:

Cubarsi, Galatasaray Stadı'ndaki taraftar baskısına dikkat çekerek, "Buradaki atmosferi biliyoruz. Biz de odaklanmalıyız. Küçük detaylara odaklanmalıyız. Çünkü yarın maçta en önemli şey bu olacak" ifadelerini kullandı. Genç futbolcu, maçta savunma disiplini ve konsantrasyonun önemini vurguladı.

19 yaşındaki oyuncu, atmosferin getirdiği ekstra baskının farkında olduklarını ve takım halinde hareket etmenin başarının anahtarı olduğunu söyledi. Cubarsi, "maça çok odaklanmanız gerekiyor. Her şeyi yapıp bu atmosferi karşılamanız gerekiyor" diyerek takım çalışmasının altını çizdi.

kişisel hedefler ve savunma önceliği:

Genç oyuncu, kariyerinde tecrübe kazandığını ve güveninin arttığını belirtti: "Benim için önemli olan şey oyunda olmak, destek olmak. İyi çalışacağım, rekabetçi olacağım ve her şeyi üst seviyede olmaya çalışacağım." Defans hattında gol yememenin önemine değinen Cubarsi, "Bu tarz statlarda buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. İyi bir kalitemiz var. Defans anlamında daha iyi yapacağımızı düşünüyorum" yorumunu yaptı.

takım içi isim değerlendirmeleri:

Basında, takım arkadaşları hakkında gelen sorulara da yanıt veren Cubarsi, Lamine Yamal için övgü dolu sözler sarf etti: "Yamal, dünyanın en iyisi. Herkes kalitesini görüyor. Ballon d'Or'u hak ediyor." Ayrıca Victor Osimhen hakkında da değerlendirme yapan Cubarsi, daha önce karşılaştığı Osimhen için "Kaliteli bir oyuncu. Napoli'den sonra çok fazla değişiklik oldu. Dünyanın en iyi forvetlerinden birisi" dedi ve takıma karşı zorluk çıkarmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ekledi.

Toplantı boyunca Cubarsi, Galatasaray'ın seviyesine ve stadyumun yaratacağı baskıya saygı duyduklarını vurgulayarak, maçın detaylarına konsantre olacaklarını tekrarladı. Barcelona için öncelik, takım olarak disiplinli ve odaklı bir performans sergilemek olacak.

Barcelona’nın İspanyol futbolcusu Pau Cubarsi, Galatasaray Stadı&#039;ndaki atmosferin zor olduğunu...

Barcelona’nın İspanyol futbolcusu Pau Cubarsi, Galatasaray Stadı'ndaki atmosferin zor olduğunu bildiklerini söyleyerek, maça odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Göztepe 15. dakikada öne geçti, Eyüpspor evinde geride
images

Barcelona, RAMS Park'ta taktik prova yapıp Galatasaray randevusuna hazır
images

Barcelona'da Flick uyarıyor: sarı-kırmızılı atmosfer rakibi zorlayacak
images

Erzincanspor yönetiminden Bahçeli'ye resmi nezaket ziyareti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Oylar eşitlendi: Samsun Barosu başkanı kıdemle belirlendi

Ekimde anapara ödemeleri başlayacak; fon mağdurlarına ara ödemeler hedefleniyor

Sinyalizasyon direğini deviren otomobil takla atıp minibüse çarptı, iki kişi yaralandı

Göztepe 15. dakikada öne geçti, Eyüpspor evinde geride

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı