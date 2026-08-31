Barcola Liverpool'da: genç kanat 29 numarayla kadroya katıldı

Liverpool transferi resmen duyurdu:

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, daha önce Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Bradley Barcola'yı kadrosuna kattığını kulübün resmi sitesi üzerinden açıkladı. 23 yaşındaki oyuncunun Liverpool'daki forma numarasının 29 olacağı belirtildi.

Barcola'nın kariyer geçmişi ve istatistikleri:

Profesyonel kariyerine Olimpique Lyon altyapısında başlayan Barcola, daha sonra PSG'ye transfer oldu. Fransa'da üst düzey maç tecrübesi edinen genç kanat, PSG formasıyla toplam 152 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 39 gol ile 35 asist üretti.

Beklentiler ve kulüp için katkısı:

Barcola'nın gelişen performansı, Liverpool'un hücum rotasyonuna genç ve dinamik bir seçenek ekliyor. Kulüp resmi açıklamasında oyuncunun takıma katılımı vurgulanırken, taraftarlar yeni transferin nasıl bir performans ortaya koyacağını merak ediyor. Teknik ekip, genç kanadın kapasitesini değerlendirecek ve sezon içinde kendisinden faydalanmanın yollarını arayacak.

İNGİLTERE PREMİER LİG EKİPLERİNDEN LİVERPOOL, DAHA ÖNCE PARİS SAİNT-GERMAİN (PSG) FORMASI GİYEN BRADLEY BARCOLA’YI KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.