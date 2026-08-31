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Rızaiye’de metruk 5 katlı binada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Elazığ Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta 5 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Rızaiye’de metruk 5 katlı binada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

olayın gelişimi:

Elazığ merkez Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta bulunan 5 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa süre içinde olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

itfaiye müdahalesi ve inceleme:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölge güvenlik önlemleriyle çevrelenerek çalışma alanı oluşturuldu. Ekipler yangın alanında ayrıntılı inceleme yaparak yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, belediye ve itfaiye ekipleri metruk yapıların oluşturduğu risklere karşı uyarılarda bulundu ve benzer olayların önlenmesi için denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

ELAZIĞ’DA 5 KATLI METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINARAK...

ELAZIĞ’DA 5 KATLI METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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