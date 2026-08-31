Dolar 48,2629 -0,01%
Euro 56,0515 -0,12%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.947,99 -0,08%
EUR/USD 1,1610 -0,10%
Brent Petrol 89,16 +0,89%
--°

Sultanbeyli gençlerine sınav başarısı karşılığında maddi ve ulaşım desteği

Sultanbeyli Belediyesi, başarı ödülünü genişletti: lisans öğrencilerine 15 bin, ön lisans öğrencilere 10 bin TL nakdi destek ve İstanbulkart abonman sağlanacak.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sultanbeyli gençlerine sınav başarısı karşılığında maddi ve ulaşım desteği

Sultanbeyli'de üniversiteye başlayan öğrencilere destek sürüyor

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ilçede ikamet eden ve üniversiteyi kazanan gençlere yönelik nakdi ödül ve ulaşım desteğini duyurdu. 2024'ten itibaren geleneksel hale getirilen uygulamanın bu yıl da artan tutarlarla devam edeceği belirtildi.

ödül miktarı artırıldı:

Tombaş, belediyenin eğitim merkezleri SUGEM aracılığıyla her yıl binlerce gence ücretsiz YKS, LGS ve sınav hazırlık kursu sağladıklarını hatırlattı. Bu yıl yapılan sınavlarda YKS'de 319 öğrencinin, LGS'de 426 öğrencinin hedeflerine ulaştığını aktaran Tombaş, başarının ödüllendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Açıklamaya göre ilçede ikamet eden üniversiteyi kazanan öğrencilere nakdi destek verilecek; lisans kazananlara 15 bin TL, ön lisans kazananlara 10 bin TL nakdi başarı ödülü öngörülüyor. Tombaş, yapılan yatırımların gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sağlamak amacıyla sürdüğünü belirtti.

ulaşım desteği de verilecek:

Belediye ayrıca tüm üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlayacak. Açıklamada, Sultanbeyli'de ikamet eden üniversite öğrencilerine yönelik İstanbulkart abonman desteği verileceği ifade edildi. Bu düzenleme, eğitim maliyetlerinin azaltılması ve öğrencilerin şehir içi erişiminin kolaylaştırılması hedefiyle hayata geçiriliyor.

Sultanbeyli Belediyesi'nin adımı, hem sınav başarısını teşvik etmeyi hem de üniversite öğrencilerinin günlük yaşam yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Yetkililer uygulamanın detayları ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edileceğini kaydetti.

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI ALİ TOMBAŞ KONUŞMA YAPTI.

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI ALİ TOMBAŞ KONUŞMA YAPTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Barü Saraybosna deklarasyonuyla Balkanlar'da akademik ağını genişletti
images

BARÜ'nün kompozit altlık buluşu OLED ışığını kırmızıya dönüştürüyor
images

Barü'den ulus öğrencilerinin barınma iddialarına açıklama
images

Üniversitelere çağrı: bilimle teröre karşı ortak çalışma yapılması talep edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sakaltutan mevkisinde tır bariyere çarptı

Bişkek'te başlayan şanghay işbirliği örgütü zirvesi yeni gündemle toplandı

Muğla'da yeni doğan buzağıların yaşam şansı artırılıyor

Kemaliye'de onarılmayan istinat duvarı okul çevresinde tehlike yaratıyor

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı