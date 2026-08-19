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Bartın Üniversitesi'ne yoğun ilgi: kontenjanların büyük kısmı doldu

Bartın Üniversitesi'nde 2026 YKS yerleştirmelerinde ön lisans kontenjanları yüzde 100, lisanslar yüzde 99 doldu; genel doluluk yüzde 99,63.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bartın Üniversitesi'ne yoğun ilgi: kontenjanların büyük kısmı doldu

Yerleştirme sonuçları ve doluluk oranları:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026-YKS merkezi yerleştirme sonuçları, Bartın Üniversitesi (BARÜ) için yüksek doluluk oranlarını gösterdi. Üniversitenin ön lisans programları %100, lisans programları ise %99 doluluk oranına ulaşırken, genel kontenjan doluluk oranı %99,63 olarak kaydedildi.

Sonuçlar, BARÜ'nün tercih döneminde aday öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü ortaya koyuyor; bazı programlarda taban puan ve başarı sıralamalarında geçen yıla göre belirgin yükselişler yaşandığı bildirildi.

Popüler programlar ve yerleştirme ayrıntıları:

Ön lisansta açılan ve özellikle ilgi gören programlardan Yapay Zekâ Operatörlüğü, Robotik ve Yapay Zekâ, Tele-Sağlık Teknikerliği ile Akıllı Altyapılar Teknikerliği kontenjanları tamamen doldu. Bu talep, öğrencilerin günümüz ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik meslek alanlarına yöneldiğinin de bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Bununla birlikte bazı lisans programlarına yönelik yerleştirmeler özel yetenek sınavlarıyla sürdürülecek. Bu kapsamda Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği ile Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği bölümlerine özel yetenek sınavları uygulanacak.

Kayıt süreci ve rektörün değerlendirmesi:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen kontenjanlar ile okul birincileri ve 34 yaş üstü kadın öğrencilere yönelik haklar da dahil olmak üzere 3 bini aşkın öğrenci BARÜ ailesine katılmaya hak kazandı. Yeni öğrenci kayıtları yüz yüze olarak 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılabilecek.

Prof. Dr. Ahmet Akkaya, yerleştirme sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde üniversiteye gösterilen ilgiye memnuniyetle dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: '2026 YKS tercih sonuçlarıyla Üniversitemizin aday öğrenciler tarafından yoğun ilgi görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ön lisans kontenjanlarımızın tamamının, lisans kontenjanlarımızın ise yüzde 99’unun dolması eğitim kalitemize, akademik birikimimize ve öğrencilerimize sunduğumuz imkânlara duyulan güvenin önemli bir göstergesidir.'

BARÜ, bu sonuçları eğitim altyapısı ve program çeşitliliğinin adaylar tarafından tercih edilmesinin bir işareti olarak değerlendiriyor ve yeni dönem için öğrencilere sağlanacak akademik ve sosyal imkânları güçlendirmeye devam edeceğini belirtiyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET AKKAYA, YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN YAPTIĞI...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET AKKAYA, YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN YAPTIĞI DEĞERLENDİRMEDE ÜNİVERSİTEYE GÖSTERİLEN İLGİDEN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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