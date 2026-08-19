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GASMEK desteğiyle binler üniversiteye adım attı

GASMEK'in ücretsiz hazırlık kurslarından yararlanan öğrenciler, 2026 YKS yerleştirmelerinde tıp, mühendislik, hukuk ve sağlık alanlarında binlerce başarıya ulaştı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

GASMEK desteğiyle binler üniversiteye adım attı

GASMEK öğrencileri 2025-2026 döneminde önemli başarılara imza attı:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), 2025-2026 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde üniversite hazırlık kurslarından yararlanan öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve yerleştirme sonuçlarıyla dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Kurumun sunduğu ücretsiz eğitim, rehberlik ve düzenli deneme sınavları, gençlerin sınav sürecinde sistemli ve planlı ilerlemesine katkı sağladı.

YKS yerleştirme dağılımı ve öne çıkan bölümler:

2026 yerleştirme sonuçlarına göre GASMEK öğrencilerinden 93'ü tıp fakültesine, 32'si hukuk fakültesine, 133'ü mimarlık ve mühendislik programlarına ve 108'i hemşirelik ile ebelik bölümlerine yerleşti. Ayrıca 662 öğrenci eğitim ve diğer fakültelerde, 685 öğrenci ise meslek yüksekokullarında üniversite eğitimi alma hakkı elde etti. Bu sonuçlar, GASMEK'in yalnızca belli branşlarda değil, geniş bir yelpazede öğrencilerin hedeflerine ulaşmasına aracılık ettiğini gösteriyor.

LGS başarısı ve ortaöğretimdeki sonuçlar:

GASMEK'in Liseye Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık kurslarından yararlanan öğrenciler de lise yerleştirmelerinde başarılı sonuçlar elde etti. Bu kapsamda 65 öğrenci fen lisesine, 86 öğrenci Anadolu lisesine ve 22 öğrenci sosyal bilimler lisesine yerleşti. Ortaöğretimdeki bu başarı, kurumun hem temel akademik altyapıyı güçlendirme hem de sınav odaklı rehberlik sağlama yaklaşımının bir devamı olarak okunuyor.

GASMEK modeli, gençlere sadece konu anlatımı sunmakla kalmayıp aynı zamanda tercihlerde rehberlik, sınav stratejileri ve düzenli değerlendirme imkânı vererek sınav performansını bütünsel biçimde destekliyor. Bu yaklaşım, farklı akademik ilgi alanlarına sahip öğrencilerin hedeflerine yönelmelerinde belirleyici oluyor.

Gelecek hedefleri ve eğitim vizyonu:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GASMEK, "Eğitim şehri Gaziantep" vizyonu doğrultusunda ücretsiz eğitim imkanlarını güçlendirerek başarı grafiğini yükseltmeyi hedefliyor. Kurum, geçen yıllardaki yerleştirme sonuçlarında da tıp, hukuk, mühendislik, sağlık ve eğitim alanlarında kayda değer sayılarda öğrenci yerleştirdiğini belirtiyor ve bu deneyimi yeni döneme taşıyarak daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyor.

Sonuç olarak GASMEK'in sistemli eğitim ve rehberlik hizmetleri, 2025-2026 döneminde binlerce gencin üniversite hayaline ulaşmasına somut katkı sundu; kurumun hedefi ise bu desteği sürdürülebilir kılmak ve her yıl daha fazla öğrenciyi hedeflerine ulaştırmak olarak özetlenebilir.

GASMEK ÖĞRENCİLERİ HAYALLERİNDEKİ ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLERE YERLEŞTİ

GASMEK ÖĞRENCİLERİ HAYALLERİNDEKİ ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLERE YERLEŞTİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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