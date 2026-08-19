Başakşehir, Trabzonspor sınavı öncesi kuvvet çalışmasıyla sahaya hazırlanıyor

çalışma zemini ve amaçları:

Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için bugün kulüp tesislerinde idmanlara başladı. Günün ilk çalışması salonda gerçekleştirildi ve saha kondisyonunu destekleyecek kuvvet çalışmasına odaklanıldı.

antrenmanın içeriği ve rutin:

Salonda verilen oturumda futbolcular, üst vücut ve core bölgesini hedefleyen devrelerle kuvvet artırıcı egzersizler yaptı. Teknik ekibin belirlediği program çerçevesinde oyuncuların fiziksel dayanıklılığı ve sakatlık önleme üzerine yoğunlaşıldı.

günün programı:

Turuncu-lacivertliler, akşam saatlerinde sahada yapacakları idmanla çalışmalarını sürdürecek. Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanların maç temposuna yönelik kademeli olarak ilerleyeceği ve oyuncu rotasyonunun maç öncesi son değerlendirmesinde rol oynayacağı belirtildi.

BAŞAKŞEHİR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 2. HAFTASINDA TRABZONSPOR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.