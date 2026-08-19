Zafer coşkusu sahalara: Denizli'de gençler için turnuva maratonu

Denizli Büyükşehir’den Zafer Bayramı’na özel spor etkinlikleri

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılına denk gelen coşkuyu sporla birleştiriyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenecek organizasyonlar, 21-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında futbol, basketbol ve tenis branşlarında gerçekleştirilecek ve yüzlerce genci sahalara davet edecek.

turnuva takvimi ve amaçları:

Etkinliklerin amacı, çocuk ve gençlerin sporla iç içe büyümesine destek olmak ve Zafer Bayramı coşkusunu sportif bir zemine taşımaktır. Program kapsamında yer alan müsabakalar farklı yaş gruplarına yönelik olup, hem rekabet hem de centilmenlik vurgulanacak.

futbol: U-9 Zafer Kupası:

U-9 Zafer Kupası Futbol Turnuvası, 23-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuvaya 16 kulüp katılacak ve her gün saat 20.00'de Kınıklı Futbol Sahası'nda maçlar oynanacak. U-9 yaş grubunda yaklaşık 250 genç sporcu sahada ter dökecek; organizasyon, altyapı sporunun desteklenmesine odaklanıyor.

basketbol: bölgesel buluşma ve program:

Ege Bölgesi takımlarını Denizli’de buluşturacak 30 Ağustos Zafer Kupası Basketbol Turnuvası 21-23 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. Turnuva U14 ve U16 kız ile erkek kategorilerinde gerçekleşecek; 10 kulüpten oluşan 20 takım ve yaklaşık 300 sporcu mücadele edecek. Karşılaşmalar, Yenişehir Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi ile Atatürk Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak; maç saatleri cuma günü 18.00, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00 olarak açıklandı.

tenis: kortlarda centilmenlik:

Tenis müsabakaları 28-29 Ağustos 2026 tarihlerinde Çamlık Beyaz Kafe Tenis Kortu'nda yapılacak ve her gün saat 16.00'da başlayacak. Etkinlik, rekabetin yanında fair-play ve spor ahlakını ön plana çıkaracak biçimde planlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, tüm spor kulüplerini, aileleri ve sporseverleri bu turnuva maratonuna katılmaya ve Zafer Bayramı coşkusunu sahalarda birlikte yaşamaya davet ediyor. Organizasyonlar boyunca katılımcıların gelişimi ve güvenliği ön planda tutulacak; programlara ilişkin detaylar belediyenin duyurularından takip edilebilecek.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜNÜ SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE KUTLAMAYA HAZIRLANIYOR. BU KAPSAMDA 21-29 AĞUSTOS 2026 TARİHLERİ ARASINDA FUTBOL, BASKETBOL VE TENİS BRANŞLARINDA DÜZENLENECEK TURNUVALARDA YÜZLERCE GENÇ SPORCU MÜCADELE EDECEK.