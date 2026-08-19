Dolar 47,9475 +0,00%
Euro 56,0700 +0,13%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,89 +0,13%
EUR/USD 1,1675 -0,06%
Brent Petrol 92,04 +0,46%
--°

Beşiktaş'ta son prova: Kauno Zalgiris maçı öncesi taktik ve kondisyon odaklı idman

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık antrenmanla hazırlandı; taktik çalışmalar kapalı yapıldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş'ta son prova: Kauno Zalgiris maçı öncesi taktik ve kondisyon odaklı idman

Beşiktaş yarınki Kauno Zalgiris maçına hazırlanmayı tamamladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı kapsamında yarın sahasında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımını ağırlayacak olan Beşiktaş, maç öncesi hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamladı.

Medyaya açık bölümde neler yapıldı:

Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı futbolcular ısınma hareketleriyle idmana başlayıp, devamında kondisyon çalışmalarına yoğunlaştı. Gözlem altında kalan bölümde oyuncuların fiziksel hazırlığı üzerinde duruldu.

Kapalı bölümde taktik prova sürdü:

Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenmanın basına kapalı kısmında ise takımın taktik hazırlıklarına ağırlık verildi. Kulüpten edinilen bilgiler doğrultusunda oyun planı ve karşı takım analizine dönük çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Beşiktaş, hazırlıklarını tamamlayarak yarınki karşılaşmada sahaya çıkmak için beklemeye geçti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın sahasında Litvanya&#039;nın Kauno Zalgiris takımı ile...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın sahasında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımı ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başarıları kenti duyurdu: Erzincanlı sporculara ödül
images

Tarkan Serbest Kütahyaspor'da yeni hedef: üçüncü şampiyonluk
images

Çorum FK taktiklere ağırlık verdi, Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
images

Minik taraftarın Salah ile Trabzon’da duygusal kavuşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi