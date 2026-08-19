Beşiktaş'ta son prova: Kauno Zalgiris maçı öncesi taktik ve kondisyon odaklı idman

Beşiktaş yarınki Kauno Zalgiris maçına hazırlanmayı tamamladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı kapsamında yarın sahasında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımını ağırlayacak olan Beşiktaş, maç öncesi hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamladı.

Medyaya açık bölümde neler yapıldı:

Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı futbolcular ısınma hareketleriyle idmana başlayıp, devamında kondisyon çalışmalarına yoğunlaştı. Gözlem altında kalan bölümde oyuncuların fiziksel hazırlığı üzerinde duruldu.

Kapalı bölümde taktik prova sürdü:

Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenmanın basına kapalı kısmında ise takımın taktik hazırlıklarına ağırlık verildi. Kulüpten edinilen bilgiler doğrultusunda oyun planı ve karşı takım analizine dönük çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Beşiktaş, hazırlıklarını tamamlayarak yarınki karşılaşmada sahaya çıkmak için beklemeye geçti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın sahasında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımı ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.