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Bucaspor 1928 transfer yasağına rağmen altyapıyla güçleniyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alacak Bucaspor 1928, transfer yasağıyla genç ağırlıklı kadrosunu Kaynaklar'daki antrenmanlar ve hazırlık maçlarıyla sınadı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bucaspor 1928 transfer yasağına rağmen altyapıyla güçleniyor

Bucaspor 1928 hazırlıklarını Kaynaklar'da sürdürüyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, yeni sezon öncesi hem Kaynaklar'daki tesislerinde süren antrenmanlarla hem de oynadığı hazırlık maçlarıyla tempoyu artırdı. İzmir temsilcisi, sahadaki rutin çalışmalarla kadro içi rekabeti canlı tutmayı hedefliyor.

Hazırlık maçları ve sonuçlar:

Hazırlık döneminde takım, ilk olarak Ali Artuner Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin U19 takımıyla karşılaştı. Karşılaşma 30'ar dakikalık 4 devre üzerinden oynandı ve Bucaspor 1928 sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Bunun ardından İzmir ekibi, aynı grupta yer alacağı Aydın temsilcisi Söke 1970 ile Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde karşılaştı; bu maçtan ise Bucaspor 1928, Muammer Uslu ve Oğuz Taylan Caner'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

Altyapı odaklı kadro ve gelecek değerlendirmesi:

Kulübün devam eden transfer yasağı nedeniyle yönetim ve teknik ekip, kadroya dışarıdan takviye yapmak yerine altyapıdan yetişen genç oyunculara yöneldi. Geçen sezon bazı genç isimlerin takımdan ayrılmasına rağmen, Bucaspor 1928 bu dönem içinde bünyesindeki gençlerle çalışmalarını sürdürdü. Hazırlık maçlarında öne çıkan gençlerin performansı, takım içinde rekabeti artırırken yeni sezon öncesi umut veren bir tablo ortaya koydu.

Teknik ekip, hazırlık maçları ve idmanlardaki performansı dikkatle değerlendiriyor; amaç, genç oyuncuların sorumluluk almasını sağlamak ve kısıtlı bir kadroyla sezon boyunca istikrarlı bir yapı kurmak. Bucaspor 1928'in İzmir kampı devam ederken, önümüzdeki dönemde yapılacak iç çalışmaların ve hazırlık maçlarının oyuncu profiline yön vermesi bekleniyor.

BUCASPOR 1928, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

BUCASPOR 1928, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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