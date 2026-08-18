Subü bünyesine 25 sözleşmeli idari personel alınıyor

alımın kapsamı:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), büro personeli, mühendis ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam edilmek üzere toplam 25 sözleşmeli idari personel alımı yapacağını duyurdu. Alım, ilan metninde belirtilen şartlara ve Kamu Personeli Seçme Sınavı esaslarına göre gerçekleştirilecek.

kadrolar ve kontenjanlar:

İlana göre kadroların dağılımı şöyle: lisans mezunu 6 büro personeli, ön lisans mezunu 6 büro personeli, lisans mezunu 1 mühendis ve ön lisans mezunu 12 koruma ve güvenlik görevlisi (bunlardan 3 kadın, 9 erkek). Başvuru ve atama süreçleri yayınlanan şartname doğrultusunda yürütülecek.

başvuru süreci ve takibi:

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 1 Eylül 2026 Salı günü mesai bitimine kadar online olarak yapabilecekler. Başvurular ve ilanla ilgili tüm duyurular ile değerlendirme sonuçları https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden takip edilebilecek; ilgili portal, başvuru şartları ve sürecin ayrıntılarını içeriyor.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ); BÜRO PERSONELİ, MÜHENDİS, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROLARINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 25 SÖZLEŞMELİ İDARİ PERSONEL ALIMI YAPACAĞINI DUYURDU.