Karacabey'de parkta sıkı motosiklet denetimi: 20 sürücüye 250 bin lira ceza

Karacabey'de motosiklet denetimi tamamlandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 11-18 Ağustos tarihleri arasında Atatürk Kültür Parkı çevresinde kapsamlı motosiklet denetimleri yapıldı. Uygulamada trafik ekipleri, motosiklet sürücülerinin kural ve ekipman kontrolünü öncelikli olarak gerçekleştirdi.

denetimin kapsamı:

Kontroller sırasında yaklaşık 100 motosiklet incelendi. Ekiplerin tespitlerine göre, kural ihlali, kask kullanmama ve mevzuata aykırı abartı egzoz kullanımına rastlandı. Bu kapsamda 20 sürücü hakkında işlem yapıldı ve toplam 250 bin TL idari para cezası uygulandı.

yetkililerin uyarıları ve takip

Yetkililer denetim sonuçlarını paylaşırken sürücülere trafik kurallarına uymaları, özellikle kask takmaları ve araçlarına mevzuata aykırı müdahaleler yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Yetkililer ayrıca Karacabey Atatürk Kültür Parkı başta olmak üzere motosiklet denetimlerinin önümüzdeki günlerde de sürdürüleceğini bildirdi.

KARACABEY ATATÜRK KÜLTÜR PARKI’NDA 11-18 AĞUSTOS 2026 TARİHLERİ ARASINDA MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.