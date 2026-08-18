Esenyurt tartışmasında hakaret iddialarının iki yüzü

olayın gelişimi:

Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki çift arasında çocukların bakımı nedeniyle başlayan tartışma, bir aracın içinde hakaretlerin ve gerilim anlarının yer aldığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla geniş yankı uyandırdı. Videoda, taraflardan birinin karşı tarafa küfür ettiğinin ve zaman zaman fiziksel müdahale girişiminde bulunduğunun iddia edilmesi kamuoyunda tepki topladı.

Paylaşılan görüntülerin ardından her iki taraf da birbirini suçlayan açıklamalar yaptı; konu kısa sürede adli ve sosyal gündeme taşındı.

tarafların hukuki ve savunma açıklamaları:

Avukat Sehat İnan, müvekkili Koray Biber'in eski eşi hakkında bir uzaklaştırma kararı bulunduğunu belirterek, yayılan görüntülerin bir kumpas niteliğinde olduğunu ileri sürdü. İnan, 'Müvekkilim eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı almış, eşi ise çocuklarını kullanarak görüntülerdeki gibi bir kumpas kurmuştur' dedi ve 'müvekkilimin kullandığı sözleri bir hukukçu olarak kabul etmiyorum' ifadelerini kullandı. Avukat, yaşananlarla ilgili hukuki takibin sürdürüleceğini açıkladı.

koray biber'in anlatımı:

Olay anında bulunduğunu söyleyen Koray Biber, çocukları hafta sonları görebildiğini ve eşine karşı daha önce aldığı bir uzaklaştırma kararı olduğunu belirtti. Biber, eşinin kendisini her yerde rahatsız ettiğini, tehdit mesajları aldığını ve 'benden kopamadığını belirten mesajlar' olduğunu öne sürdü. Olay sırasında kendisinin de söylememesi gereken sözleri söylediğini ve bu nedenle Türk toplumundan özür dilediğini ifade etti.

Biber, yayılan videonun 'kesilip montajlanarak kendi tarafından yapılan bir video' olduğunu iddia etti ve 'canıma kast var aracı üzerime sürdü, bu planlı bir eylemdi' diye konuştu. Ayrıca evlilik içinde yaşandığını belirttiği ihanet iddialarına ve boşanma öncesi malların yakınlarına kaçırıldığı yönündeki savunmasına değindi. Biber, bu konularla ilgili açılan davaların sürdüğünü ve 'davaların bir çocuğu tarafımca kazanıldı' sözlerini kullandı.

Her iki tarafın açıklamaları ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası konuya ilişkin adli süreç ve hukuki takip devam ediyor. Avukatın açıklamalarına göre taraflar arasındaki iddiaların soruşturulması ve olası delillerin değerlendirilmesi sonraki aşamanın merkezinde yer alacak.

KORAY BİBER