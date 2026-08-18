Başdanışmandan Kuytul'a uyarı: din kisvesiyle nüfuz devşirmeye kalkışmayın

Saral'dan sosyal medya paylaşımıyla tepki:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul tarafından paylaşılan bir videoya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Saral, videoyu "din bezirgânı, bozguncu Kuytul" başlığıyla paylaştı ve Kuytul'un yaklaşımını eleştirdi.

Saral'ın sözleri ve vurguları:

Paylaşımında Kur'an ayetinden aktardığı ifadeye atıf yapan Saral, "Onlara: ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler. Dikkat edin. Asıl bozguncular onlardır; fakat farkında değillerdir" diyerek eleştirdi. Saral, konuşmasında bugün kendisini "ıslah edici" diye pazarlayanların yarın milletin vicdanında nasıl anılacağının zamanla görüleceğini belirtti.

Alihan Kuriş örgütü çağrısına tepki ve uyarı:

Kaynağa göre Kuytul'un paylaştığı videoda, Alihan Kuriş Suç Örgütü üyelerine yönelik "mücadele etmeliler" biçiminde mesajlar bulunduğu iddia ediliyor. Saral bu çağrıyı kastederek, dini, millet ve mukaddes değerleri kendi yapılanmalarının kalkanı olarak kullananlara karşı sert uyarılarda bulundu.

Saral, doğrudan Kuytul'a yönelik olarak sosyal medyada şu ifadeleri kullandı: "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul. Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek". Bu söylemle Saral, benzer yapıların akıbetine gönderme yaptı.

FETÖ benzetmesi ve devlet vurgusu:

Saral, FETÖ'nün akıbetine dikkat çekerek, dini ve milli değerleri kendi amaçları doğrultusunda kullananların sonunun açık olduğunu ifade etti. Metinde yer alan ifadelere göre Saral, "Devletten büyük hiçbir güç yoktur. Kim devlete kafa tutarsa, karşısında milletin iradesini ve hukukun kudretini bulur" diyerek devletin yetki ve hukukunun altını çizdi.

Ayrıca Saral, "Devletin kurumları üzerinden hesap kurmaya, milletin inancını istismar ederek nüfuz devşirmeye, din kisvesi altında kendinize ayrı bir otorite alanı oluşturmaya kalkışmayın! Milletin dini sizin ticaretiniz değil, devlet sizin tasarrufunuz değil, Türkiye sizin mülkünüz hiç değildir!" ifadeleriyle uyarısını sürdürdü.

Olay, sosyal medyada paylaşılan video ve Saral'ın tepkisi üzerinden kamuoyunda tartışma yarattı. Saral'ın mesajları, dini söylemlerle örgütlenme ve devlet ile toplum arasındaki ilişki konusunda güçlü uyarılar niteliğinde sunuldu.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI OKTAY SARAL, FURKAN VAKFI KURUCU BAŞKANI ALPARSLAN KUYTUL'UN PAYLAŞTIĞI VİDEOYU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIP TEPKİ GÖSTERDİ.