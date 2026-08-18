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Avrasya Üniversitesi yüzde 99 dolulukla ülke çapında öne çıktı

Avrasya Üniversitesi, 2026 YKS yerleştirmelerinde yüzde 99 doluluğa ulaşarak Karadeniz'in tek vakıf üniversitesi olarak ülke çapında öne çıktı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 18:20

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Avrasya Üniversitesi yüzde 99 dolulukla ülke çapında öne çıktı

Avrasya Üniversitesi 2026 YKS sonuçlarıyla öne çıktı

Karadeniz'in tek vakıf üniversitesi olan Avrasya Üniversitesi, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarında, kontenjanı 2000'in üzerinde olan tüm vakıf üniversitelerini geride bırakarak Türkiye genelinde en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı. Elde edilen doluluk oranı %99 seviyesine ulaştı.

tercih başarısının arkasındaki etkenler:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yapan Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, üniversiteye ve Trabzon'a gösterilen güvenden dolayı öğrenci ve ailelerine teşekkür etti. Yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyen Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Akademik kadromuzu ve fiziki altyapımızı her geçen gün daha da güçlendirerek gençlerimize dünya standartlarında bir eğitim sunmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bize güvenen velilerimizin ve hayallerini bize emanet eden gençlerimizin bu ilgisi, çalışma azmimizi daha da artırmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için ne yapsak azdır."

eğitim erişilebilirliği ve destek vurgusu:

Yıldız, bu yılki tercih başarısında toplumsal sorumluluk bilinciyle alınan kararların etkili olduğunu belirterek, yükseköğretime erişimi kolaylaştırmak adına eğitim ücretlerine zam yapılmadığını ve ailelerin bütçesinin korunmasının öncelik olduğunu vurguladı. Ayrıca üniversitenin gelişimine sağladığı vizyoner katkılar ve destekler nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a da teşekkürlerini sundu.

Bu sonuç, Avrasya Üniversitesi'nin tercih edilebilirliğini gösterirken, kurumun bölgesel eğitimdeki konumunu güçlendirdi.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI ÖMER YILDIZ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI ÖMER YILDIZ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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