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Merkezdeki yoğunluğa çözüm: Karacasu hattında ikinci etap tamamlandı

Akyazı'da Karacasu Deresi projesinin ikinci etabında asfaltlama ve şerit çizgileri tamamlandı; yeni güzergah merkezdeki trafik yükünü hafifletecek.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 18:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Merkezdeki yoğunluğa çözüm: Karacasu hattında ikinci etap tamamlandı

Karacasu Deresi çevre düzenleme projesinde ikinci etap tamamlandı:

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yürütülen Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi kapsamında ikinci etapta asfalt ve yol çizgi çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.

yapılan işlemler:

Projenin dere ıslahı ve taş duvar yapımı çalışmaları Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütüldü. Ardından Akyazı Belediyesi bünyesinde başlatılan uygulama kapsamında kazı, dolgu ve altyapı işleri tamamlandı; cadde üzerindeki asfaltlama ve şerit çizgisi uygulamaları da bitirildi. Birinci etap 2025 yılı içinde tamamlanmıştı.

ulaşıma etkisi:

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, çalışmanın ilçe içi ulaşımda alternatif bir güzergah oluşturacağını belirtti. Başkan Soykan, merkezdeki altyapı yenileme çalışmaları sürecinde oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak için Karacasu Deresi güzergahı ile Yahyalı Bağlantı Yolunun alternatif hat olarak kullanılacağını ifade etti.

İkinci etabın tamamlanmasıyla birlikte proje, merkezdeki yenileme çalışmaları sürerken trafik akışını dağıtarak ulaşımda rahatlama sağlamayı hedefliyor.

SAKARYA&#039;NIN AKYAZI İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN KARACASU DERESİ ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ&#039;NİN İKİNCİ ETABINDA...

SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN KARACASU DERESİ ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ'NİN İKİNCİ ETABINDA ASFALT VE YOL ÇİZGİ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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