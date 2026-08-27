Başkan Aziz Yıldırım, 18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi başarısını soyunma odasında kutladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransa'nın Olympique Lyon takımını 2-1 mağlup ederek grup aşamasına kalan takımı ve teknik heyeti tebrik etti.

maçı tribünden takip etti:

Fransa'da oynanan karşılaşmayı tribünden izleyen Başkan Yıldırım, maçın ardından yöneticilerle birlikte soyunma odasına indi. Yönetim, maç boyunca ortaya konan mücadeleyi yerinde görmenin ardından oyunculara ve teknik ekibe kişisel olarak teşekkür etti.

kulüp için tarihî bir eşik:

Bu sonuçla kulüp, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne yükselmiş oldu. Aziz Yıldırım, elde edilen başarının önemine vurgu yaparak oyuncuları ve teknik kadroyu sergiledikleri performanstan dolayı tebrik etti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Soyunma odasındaki kutlamalar ve yönetimin takıma verdiği moral, önümüzdeki dönemde hedeflere odaklanma mesajı verdi; yönetim, kulübün uluslararası arenadaki temsilini güçlendirme kararlılığını sürdürdü.

FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDA FRANSA'NIN OLYMPİQUE LYON'U 2-1 MAĞLUP EDEREK LİG AŞAMASINA KALMA BAŞARISI GÖSTEREN TAKIMI VE TEKNİK HEYETİ TEBRİK ETTİ.