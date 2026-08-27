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Devler Ligi'nde 18 sezon sonra iki Türk takımı sahnede

Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesiyle Şampiyonlar Ligi'nde 18 sezon sonra iki Türk takımı yer alacak; Galatasaray ile birlikte 36 takımlı lig aşamasındayız.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 00:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Devler Ligi'nde 18 sezon sonra iki Türk takımı sahnede

Fenerbahçe'nin Lyon zaferi ve önemi:

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, deplasmanda oynanan rövanş maçında Fransız ekibi Olympique Lyon'u 2-1 mağlup ederek turnuvanın lig aşamasına kaldı. İlk maçın 1-1 bitmesiyle turu getiren sonuç, sarı-lacivertlilerin avrupa arenasındaki geri dönüşünü resmileştirdi.

Bu sonuçla birlikte Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın ardından Devler Ligi'nde ülkemizi temsil edecek ikinci takım da belli oldu. Böylece Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımlı lig aşamasında iki Türk takımı yer alacak.

Türk takımlarının 18 sezonluk arası:

Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezonda iki temsilciyle yer alma hasreti 18 sezon sonra sona erdi. Daha önce iki Türk takımının gruplarda yer aldığı son sezon 2007-2008 idi; o dönemde Fenerbahçe ve Beşiktaş sahne almıştı.

Bu yeni durum, yerel ligdeki başarının Avrupa'ya yansımasının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor ve iki takımın da turnuvada göstereceği performans, Türk futbolunun kıtadaki algısını yeniden şekillendirebilir.

Tarihsel kayıtlar ve önceki sezonlar:

Toplamda Türk takımları altıncı kez Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilciyle yer alacak. Önceki sezonlardaki dağılım şu şekilde kaydedildi: 1997-1998, 2000-2001 ve 2003-2004 sezonlarında Galatasaray ile Beşiktaş, 2001-2002 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda ise Fenerbahçe ve Beşiktaş turnuvada yer aldı.

Bu istatistikler, Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki temsil çeşitliliğinin dönemsel olarak arttığını gösteriyor. Önümüzdeki maçlar, hem kulüplerin marka değerine hem de ligimizin avrupa sıralamasına doğrudan etki edecek.

FENERBAHÇE’NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDA FRANSIZ EKİBİ OLYMPİQUE LYON’U ELEYİP LİG...

FENERBAHÇE’NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDA FRANSIZ EKİBİ OLYMPİQUE LYON’U ELEYİP LİG AŞAMASINA KATILMA HAKKI ELDE ETMESİYLE BERABER DEVLER LİGİ’NDE 18 SEZON SONRA İKİ TÜRK TAKIMI MÜCADELE EDECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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