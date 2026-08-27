Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü: 2008-2009'la biten özlem sona erdi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü

Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u eleyerek devler ligine bilet aldı. İlk maçı Kadıköy'de 1-1 biten eşleşmenin rövanşında Lyon'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, toplam skorda üstünlük sağlayarak grup aşamasına yükseldi.

Play-off zaferinin önemi:

Bu sonuçla Fenerbahçe, UEFA tarafından 2024-2025 sezonu başında uygulamaya konulan lig aşamasında ilk kez yer alacak. Kulüp, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en son 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti; o tarihten sonra gelen katılım boşluğuna son verildi.

eleme turları ve yolculuk:

Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. eleme turundan başlayan Kanarya, Polonya'nın Gornik Zabrze takımını önce 1-0 sonra 1-1'lik sonuçlarla eledi. 3. turda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla geçerek play-off biletini aldı. Play-off'ta evinde berabere kaldığı Lyon'a deplasmanda 2-1 üstünlük kurarak turu geçen Fenerbahçe, grup aşamasına adını yazdırdı.

geçmiş dönemler ve yasakların etkisi:

Sarı-lacivertliler, şampiyonluklarla Şampiyonlar Ligi vizesi kazandıkları 2011 ve 2014'te UEFA'dan aldıkları 2 yıl Avrupa kupalarından men cezaları nedeniyle organizasyona katılamadı. Cezaların ardından Fenerbahçe, Avrupa arenasında birçok kez elemelerde elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etti; 2015'te Shakhtar, 2016'da Monaco, 2018'de Benfica, 2022'de Dinamo Kiev, 2024'te Lille ve 2025'te Benfica bu süreçte rakipleri oldu.

kulübün şampiyonlar ligi geçmişi:

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 6 sezon yer aldı: 1996-1997, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009. Kulübün turnuvadaki en iyi derecesi 2008'de ulaşılan çeyrek final oldu; o turda İngiliz ekibi Chelsea'ye elendi.

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, uzun süren aranın ardından Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunda yer alma hakkını yeniden kazandı ve grup aşamasında mücadele etmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU'NDA FRANSIZ EKİBİ LYON'U ELEMEYİ BAŞARDI VE DEVLER LİGİ BİLETİ ALDI. SARI-LACİVERTLİLER, SON OLARAK 2008-2009 SEZONUNDA MÜCADELE ETTİĞİ BU TURNUVADA HASRETİ SONA ERDİRDİ.