Fenerbahçe Lyon'da turu garantiledi, Bağdat Caddesi'nde coşkulu kutlama

Maçın özeti:

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile karşılaştı. Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler, karşılaşma sonucu itibarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükseldi.

Bu sonuç, kulüp için uzun süre sonra gelen bir başarıyı temsil ediyor; takımın Şampiyonlar Ligi ana turnuvasına dönüşü 18 yıl aradan sonra gerçekleşti. Maçın atmosferi ve alınan galibiyet, teknik ekip ve taraftar arasında geniş bir sevinç yarattı.

Bağdat Caddesi'nde kutlama:

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar kutlamalar için sokağa döküldü. Kadıköy Bağdat Caddesi'ne akın eden binlerce kişi, meşaleler yakıp araç konvoyları oluşturarak akşamı coşkuyla geçirdi.

Taraftarların dönüş yolu boyunca süren kutlamaları, takımın Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesinin yarattığı ortak sevinci ve toplumsal yankıyı gösterdi. Organizasyon açısından kontrol altında geçen etkinlikte ekip ruhu ve takım desteği ön plana çıktı.

FENERBAHÇE.