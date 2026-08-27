Dolar 48,1163 +0,08%
Euro 56,2051 +0,05%
Bist 14.610,92 +0,95%
Altın Gram 7.190,02 -0,99%
EUR/USD 1,1658 -0,15%
Brent Petrol 86,56 -0,44%
--°

Fenerbahçe Lyon'da turu garantiledi, Bağdat Caddesi'nde coşkulu kutlama

Fenerbahçe, Lyon'da aldığı 2-1'lik galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükseldi; dönüşte Bağdat Caddesi'nde binlerce taraftar coşkuyla kutladı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 01:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe Lyon'da turu garantiledi, Bağdat Caddesi'nde coşkulu kutlama

Fenerbahçe Lyon'da turu garantiledi, Bağdat Caddesi'nde coşkulu kutlama

Maçın özeti:

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile karşılaştı. Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler, karşılaşma sonucu itibarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükseldi.

Bu sonuç, kulüp için uzun süre sonra gelen bir başarıyı temsil ediyor; takımın Şampiyonlar Ligi ana turnuvasına dönüşü 18 yıl aradan sonra gerçekleşti. Maçın atmosferi ve alınan galibiyet, teknik ekip ve taraftar arasında geniş bir sevinç yarattı.

Bağdat Caddesi'nde kutlama:

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar kutlamalar için sokağa döküldü. Kadıköy Bağdat Caddesi'ne akın eden binlerce kişi, meşaleler yakıp araç konvoyları oluşturarak akşamı coşkuyla geçirdi.

Taraftarların dönüş yolu boyunca süren kutlamaları, takımın Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesinin yarattığı ortak sevinci ve toplumsal yankıyı gösterdi. Organizasyon açısından kontrol altında geçen etkinlikte ekip ruhu ve takım desteği ön plana çıktı.

FENERBAHÇE.

FENERBAHÇE.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Devler Ligi'nde 18 sezon sonra iki Türk takımı sahnede
images

Daniele Santarelli: takımın tutumu kazandırdı, gelişecek çok yönümüz var
images

Fenerbahçe, Lyon'da devreye iki golle önde girdi
images

Deniz Uyanık finaller için vnl şampiyonluğu ve Avrupa finali hedefliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de kaldırım taşıyla saldırı: komşu ağır yaralandı, şüpheli aranıyor

Alaca'da biçili tarlalarda başlayan örtü yangını 7 köyü etkiledi

Siverek'te iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 yaralı

Bursa'da saatlik denetim: 2 bin 569 sorgu ve dokuz yakalama

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı