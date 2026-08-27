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Eskişehir'de evinde kalp krizi geçiren 55 yaşındaki kişi ambulansla taşınırken hayatını kaybetti

Tepebaşı Şirintepe'de evinde kalp krizi geçiren 55 yaşındaki A.K., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen ambulansla transfer sırasında yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 01:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de evinde kalp krizi geçiren 55 yaşındaki kişi ambulansla taşınırken hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Girneliler Sokak'ta evinde kalp krizi geçiren A.K. (55) için komşuları yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirdi.

Ambulansla nakil sırasında şahsın durumu kötüleşti ve yapılan müdahalelere rağmen ambulans içinde hayatını kaybetti. Olayı haber alan emniyet birimleri ve sağlık yetkilileri bölgede hazır bulundu.

İnceleme ve soruşturma:

Şahsın ölümü sonrası adresine polis ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yetkililer olayla ilgili olarak adli ve idari yönden inceleme başlatıldığını bildirdi.

ESKİŞEHİR&#039;DE KALP KRİZİ GEÇİREN 55 YAŞINDAKİ ŞAHIS, HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN AMBULANSTA HAYATINI...

ESKİŞEHİR'DE KALP KRİZİ GEÇİREN 55 YAŞINDAKİ ŞAHIS, HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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