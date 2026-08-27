Fenerbahçe rüyasını gerçekleştirdi: 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü

Fenerbahçe, Groupama Stadı'nda tarih yazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Fenerbahçe, Fransa deplasmanında Lyon’u 2-1 mağlup ederek 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükseldi. Karşılaşma Groupama Stadı’nda oynandı ve hakem triosunda Maurizio Mariani yer aldı.

maç özeti:

İlk yarıda sarı-lacivertliler öne geçti; Vedat Muriqi (24.) takımını üstün duruma taşırken kısa süre sonra savunmadan gelen bir golle Archie Brown (28.) farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda Lyon baskısını artırdı ve maçın 61. dakikasında Malick Fofana’nın gelişine vuruşu ağlarla buluştu ve skoru 2-1 yaptı. Mücadelede başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı.

önemli anlar ve oyuncu katkıları:

İkinci yarıda dakika 56'da sağ kanattan Guendouzi’nin pasında Oğuz Aydın’ın şutu üstten dışarı çıktı; 58. dakikada Guendouzi’nin yerden şutunu kaleci Greif kontrol etti. 61. dakikada ise Maitland-Niles’ın ortasında Fofana’nın vuruşu Lyon adına umut yaratırken maçın tek golünü kaydetti. 90. dakikada Tolisso’dan gelen topa Boudache’nin şutu yandan auta gitti.

Fenerbahçe adına maç içinde öne çıkan isimler arasında kaleci Ederson’ın yanı sıra savunmada Archie Brown ve Nathan Ake’in mücadeleci performansı göze çarptı. Orta sahada Matteo Guendouzi ve N’Golo Kanté oyunun temposunu korurken hücumda Vedat Muriqi ile Archie Brown’un erken dakikalardaki golleri tur için belirleyici oldu.

kadrolar, değişiklikler ve disiplin:

Lyon kadrosunda başlayan isimler: Greif, Maitland-Niles (Zachary Athekame dk.62), Ruben Kluivert, Moussa Niakhate, Abner Vinicius (Nicolas Tagliafico dk.86), Tyler Morton (Mads Bidstrup dk.86), Tanner Tesmann (Pavel Sulc dk.76), Corentin Tolisso, Ernest Nuamah (Kail Boudache dk.62), Malick Fofana, Lois Openda. Teknik direktör: Paulo Fonseca.

Fenerbahçe’de ilk 11: Ederson, Archie Brown, Nathan Ake, Milan Škriniar, Nelson Semedo, N’Golo Kanté, Matteo Guendouzi, Anderson Talisca (İsmail Yüksek dk.67), Oğuz Aydın (Nene dk.76), Mason Greenwood (İrfan Can Kahveci dk.81), Vedat Muriqi (Romelu Lukaku dk.81). Teknik direktör: İsmail Kartal.

Yedek ve değişiklikler maç raporunda belirtildiği şekilde gerçekleşti. Karşılaşmada sarı kart görenler: Lois Openda (Lyon), Milan Škriniar, Matteo Guendouzi, Nene (Fenerbahçe).

Bu sonuçla Fenerbahçe, uzun süredir beklenen dönüşünü gerçekleştirdi ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Mücadele sonrası takımın savunma ve kontra ataklardaki disiplinli oyunuyla grup aşamasında rekabetçi bir duruş sergilemesi beklenecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞINDA FENERBAHÇE, DEPLASMANDA FRANSIZ EKİBİ LYON'U 2-1 MAĞLUP ETTİ. SARI-LACİVERTLİLER BU SONUÇLA, 18 YIL SONRA ADINI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YAZDIRDI.