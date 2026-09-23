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Batman'da anız yangını hızlı müdahaleyle söndürüldü

Batman OSB ile Danalı köyü arasındaki anız yangını, merkezi ve belde itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Batman'da anız yangını hızlı müdahaleyle söndürüldü

Müdahale ve sonuç:

Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Danalı köyü arasında çıkan anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

olay yeri ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, OSB ile Danalı köyü arasındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye Batman İtfaiye Müdürlüğü merkez ve belde ekipleri sevk edildi ve müdahale başlatıldı.

soruşturma başlatıldı:

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

BATMAN&#039;DA ANIZ YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

BATMAN'DA ANIZ YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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