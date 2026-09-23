Batman'da anız yangını hızlı müdahaleyle söndürüldü

Müdahale ve sonuç:

Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Danalı köyü arasında çıkan anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

olay yeri ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, OSB ile Danalı köyü arasındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye Batman İtfaiye Müdürlüğü merkez ve belde ekipleri sevk edildi ve müdahale başlatıldı.

soruşturma başlatıldı:

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

BATMAN'DA ANIZ YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ