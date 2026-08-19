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Batman'da Satı köyü mevkiinde kaza: 63 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Batman'ın Kozluk ilçesi Satı köyü mevkiinde yolun karşısına geçen 63 yaşındaki Selim Gören'e otomobil çarparak ağır yaraladı; hastanede öldü.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Batman'da Satı köyü mevkiinde kaza: 63 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Batman'da Satı köyü mevkiinde kaza: 63 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Satı köyü mevkiinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki Selim Gören, Satı köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, C.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gören'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Gören, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İşlemler ve soruşturma:

Gören’in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak sürücü C.K. gözaltına alındı ve soruşturma ekiplerince işlemleri sürüyor. Yetkililer, kaza ile ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.

BATMAN&#039;IN KOZLUK İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ.

BATMAN'IN KOZLUK İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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