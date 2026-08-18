Batman'da Siirt çevre yolunda kolu demir korkuluğa sıkışan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Batman'da, Siirt çevre yolu üzerindeki bir özel bakım merkezinin bahçe girişinde kolu demir korkuluklara sıkışan bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, vatandaş kendi imkânlarıyla kurtulamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede müdahale için ekipler sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi:

Olay yerine ulaşan itfaiye erleri, vatandaşın zarar görmemesi için demir korkuluklar üzerinde kontrollü çalışma yürüttü ve parmaklıkları dikkatle ayırarak sıkışan kolu serbest bıraktı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Kolu kurtarılan vatandaş, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri'ne teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı, gerekli kontroller için hastaneye sevk edildi.

BATMAN’DA DEMİR KORKULUĞA KOLU SIKIŞAN VATANDAŞIN İMDADINA BATMAN İTFAİYESİ YETİŞTİ