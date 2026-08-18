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İl emniyetinden ardışık operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 10, 11 ve 15 Ağustos'ta düzenlenen narkotik operasyonlarında ele geçirilen maddelerle bağlantılı 6 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İl emniyetinden ardışık operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta narkotik operasyonunun sonuçları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Operasyon tarihleri ve ele geçirilenler:

Çalışmaların 10, 11 ve 15 Ağustos tarihlerinde yapıldığı bildirildi. Operasyonlarda 725 sentetik ecza hapı, 9,17 gram metamfetamin, 1,1 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 472 captagon ve 3 ecstasy hapı ele geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç:

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden işlemleri tamamlanan 6 kişi, adli mercilere sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI

KAHRAMANMARAŞ’TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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