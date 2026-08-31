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Battalgazi yaz spor okulları gösterilerle sona erdi, gençlere destek sürüyor

Battalgazi'de düzenlenen Yaz Spor Okulları kapanışında yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşıldı; 40 branşta etkinliklerle yaz döneminde gençler sporla buluştu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 19:50

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Battalgazi yaz spor okulları gösterilerle sona erdi, gençlere destek sürüyor

Program ve katılım:

Battalgazi Belediyesi ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları, Çöşnük Spor Kompleksinde gerçekleştirilen törenle tamamlandı. Organizasyona; AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Battalgazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kasım Karaduman, AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Can Çibik, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı. Kapanışta sporcular farklı branşlarda gösteriler sundu ve program renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliklerin kapsamı ve erişim:

Yaz Spor Okulları bünyesinde yaklaşık 40 branşta faaliyet gerçekleştirildi. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yaz dönemi boyunca yaklaşık 10 bin öğrencinin programlardan faydalandığını belirterek, spor salonları ve gençlik merkezlerinin çocukların kullanımına açıldığını vurguladı. Taşkın, göreve geldikleri günden bu yana spora kesintisiz destek sağladıklarını ve programların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyledi.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Bülent Tüfenkci, yaz spor okullarının çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sunduğunu ifade etti ve Malatya genelinde spor yatırımlarının arttığını dile getirdi. Tüfenkci, spor imkanlarının kent merkezinden mahallelere yaygınlaştırıldığını belirtti ve kenar mahallelerde yaşayan öğrenciler için sağlanan ulaşım desteği için Battalgazi Belediyesine teşekkür etti.

Ebubekir Kayhan ise spor okullarının gençlik merkezleri ve spor salonlarında yapıldığını, mevcut tesislerin yanı sıra yapımı devam eden komplekslerle altyapının güçlendirildiğini aktardı. Kayhan, sporu bir yaşam kültürü haline getirmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü ve organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti.

Sonuç ve gelecek adımlar:

Tören, hem katılımcıların yıl boyunca edindiği deneyimi sergilemesine hem de yerel yönetim ile il müdürlüğünün ortak çalışmasının görünür bir sonucunu ortaya koymasına vesile oldu. Yetkililer, programın sürdürülmesi ve altyapının güçlendirilmesi yönündeki taahhütlerini yinelerken, aileler ve antrenörler de çocukların spora erişimini sağlayan destek için memnuniyetlerini dile getirdi. Organizasyon, bölgedeki gençlerin sporla tanışması ve düzenli faaliyete katılmasında önemli bir rol oynadı.

BATTALGAZİ’DE YAZ SPOR OKULLARI KAPANIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

BATTALGAZİ’DE YAZ SPOR OKULLARI KAPANIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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