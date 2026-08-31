Dadaşlar hazır: Kazım Karabekir'de Konyaspor maçı öncesi eksik yok

Erzurumspor FK hazırlıklarını sürdürdü

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Dadaşlar, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de Kazım Karabekir Stadyumu’nda konuk edeceği Konyaspor sınavı öncesi bugün kendi tesislerinde saat 17.00’de antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda ne yapıldı:

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından ağırlıklı olarak kondisyon ve taktik çalışmaları uyguladı. Çalışma programında tempo artırıcı koşular, bölgesel pas organizasyonları ve maç senaryolarına yönelik taktik tekrarlar yer aldı; ekip maç ritmini yakalamaya odaklandı.

Eksik durumu ve sonraki antrenman:

Kulüpten bildirildiği üzere karşılaşma öncesinde eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor, bu durum teknik heyete kadro tercihleri ve taktik varyasyonlar için esneklik sağlıyor. Mavi-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın saat 17.00’de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek ve sahaya eksiksiz bir kadroyla çıkmak için son provayı yapacak.

ERZURUMSPOR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA SAHASINDA TÜMOSAN KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR. MİGUEL CARDOSO (SOLDA), İBRAHİM YALATİF DİABATE (SAĞDA)