Sivasspor hazırlıklarına taktik ağırlıklı başladı

Sivasspor hazırlıkları sahasında sürdü

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında oynanacak karşılaşma için çalışmalarına başladı. Teknik ekip, takımın fiziksel ve taktiksel düzeyini yükseltmeye odaklandı. Hazırlıklar idmanın tüm aşamalarında tempolu ve planlı bir şekilde ilerledi.

Antrenmanda öncelik pas, organizasyon ve dar alan oyunları:

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcılarının yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular önce ısınma hareketleriyle sahaya çıktı. Ardından pas çalışmalarıyla top kontrolü ve oyun akışı üzerinde duruldu; takımın savunma ve hücum organizasyonlarına özel zaman ayrıldı. Antrenmanda ayrıca dar alan oyunlarıyla hızlı karar verme ve yakın alan kombinasyonları geliştirildi. Çalışma taktiksel çift kale maçla sona erdi, bu bölümde uygulanan taktik varyasyonları denendi.

Maç takvimi ve ortam bilgileri:

Sivasspor ile Mardin 1969 Spor arasındaki mücadele, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Teknik heyet, sahadaki performansı artırmayı ve maç için mental hazırlığı güçlendirmeyi amaçlıyor. Hazırlık sürecinin kalan bölümünde taktik tekrarları ve maç simülasyonlarına ağırlık verileceği bildirildi.

Kulüp kaynakları, oyuncuların sakatlık durumlarını ve form takibini yakından takip ederken, taraftar desteğinin maç atmosferi açısından önemine vurgu yaptı. Hazırlıklar planlandığı şekilde tamamlandığında takımın sahada daha organize bir görüntü vermesi hedefleniyor.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 5. HAFTASINDA SAHASINDA MARDİN 1969 SPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.