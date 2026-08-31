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Kenan Yıldız ameliyatı başarıyla tamamlandı, rehabilitasyon yarın başlıyor

Juventus, Kenan Yıldız’ın sol ayak 5. tarak kemiği kırığı nedeniyle ameliyat edildiğini ve yarın rehabilitasyona başlanacağını duyurdu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kenan Yıldız ameliyatı başarıyla tamamlandı, rehabilitasyon yarın başlıyor

Kenan Yıldız ameliyatı hakkında kulüp açıklaması

İtalyan kulübü Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili sağlık bilgilendirmesi yaptı. Yapılan açıklamaya göre oyuncunun sol ayak 5. tarak kemiği tabanında kırık tespit edildi ve ameliyat edildi.

operasyonun ayrıntıları:

Kulüp açıklamasında operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Yapılan cerrahi müdahalenin planlandığı şekilde sonuçlandığı ve herhangi bir komplikasyon bildirilmediği ifade edildi.

rehabilitasyon ve sonraki süreç:

Açıklamada ayrıca yarından itibaren rehabilitasyon programına başlanacağı duyuruldu. Juventus, oyuncunun sağlık takibini sürdürecek ve rehabilitasyon sürecine göre ilerleyen dönemde ek bilgilendirme yapacaklarını belirtti.

JUVENTUS, KENAN YILDIZ&#039;IN SOL AYAK TARAK KEMİĞİ TABANINDAKİ KIRIK NEDENİYLE AMELİYAT OLDUĞUNU...

JUVENTUS, KENAN YILDIZ'IN SOL AYAK TARAK KEMİĞİ TABANINDAKİ KIRIK NEDENİYLE AMELİYAT OLDUĞUNU AÇIKLADI. (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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