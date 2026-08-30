Tekirdağ’da halk TCG Enez ile deniz gücünü yakından tanıdı

TCG Enez Tekirdağ’da ziyarete açıldı:

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı mayın avlama gemisi TCG Enez, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki özel bir limana yanaşarak vatandaşların ziyaretine açıldı. Gün boyunca yerel halkın ilgisini çeken gemide, görevli personel ziyaretçilere geminin özellikleri, görevleri ve donanımı hakkında bilgilendirme yaptı.

Ziyaretin tanıtım ve eğitim boyutu:

Vatandaşlar, özellikle çocuklarıyla birlikte gemiyi gezerek hem bayram coşkusunu yaşadı hem de Türk Deniz Kuvvetleri’nin mayın avlama kapasitesi hakkında doğrudan bilgi edinme fırsatı buldu. Personel, ziyaretçilere operasyonel faaliyetler ve geminin teknik donanımı hakkında ayrıntılı açıklamalar yaparak, denizcilik ve savunma kavramlarını halkla buluşturdu.

Vatandaşların gözünden etkinlik:

Ziyarete katılanlardan Volkan Günaydın, Tekirdağ’a gelen gemiyi çocuğuyla birlikte gezdiklerini belirterek etkinliğin onlar için güzel ve öğretici bir deneyim olduğunu söyledi. Günaydın, ziyaret sırasında verilen bilgiler sayesinde Deniz Kuvvetleri’nin gücünü daha yakından görme imkanı bulduklarını ifade etti ve herkese gemiyi görmelerini tavsiye etti. Ziyaretçiler gemi önünde hatıra fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmedi.

TCG Enez’in halka açılması, 30 Ağustos etkinliklerine deniz unsurlarının katılımını somutlaştırarak toplumla askerî yapılar arasında bir köprü kurulmasına katkı sağladı. Etkinlik, yerel halkın denizcilik ve savunma konularına ilgisini artıran, bilgilendirici bir program olarak kayda geçti.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’NA BAĞLI MAYIN AVLAMA GEMİSİ TCG ENEZ, TEKİRDAĞ’DA VATANDAŞLARIN ZİYARETİNE AÇILDI.