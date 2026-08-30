Tekirdağ sahillerinde TCG Enez ile bayram buluşması

Mayın avlama gemisi TCG Enez Tekirdağ'da halka açıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın avlama gemisi TCG Enez, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki özel bir limana demirleyerek gün boyu ziyarete açıldı. Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisini çekti ve aileler özellikle çocuklarıyla birlikte gemiyi gezme fırsatı buldu.

Bayram coşkusu ve ziyaretçi ilgisi:

Gün içinde gelen ziyaretçilere görevli personel tarafından geminin görevleri, teknik özellikleri ve donanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Ziyaretçiler hem 30 Ağustos coşkusunu yaşadı hem de Türk Deniz Kuvvetleri'nin kullandığı bir gemiyi yerinde inceleme imkanı buldu. Ziyaretçiler gemi kıyısında hatıra fotoğrafları çektirdi.

Personel tanıtımı ve ziyaretçi deneyimleri:

Gemi personelinin verdiği ayrıntılı bilgiler, aileler ve çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı. Ziyarete katılanlardan Volkan Günaydın, Tekirdağ'a gelen gemiyi çocuğuyla birlikte gezdiğini, bunun kendileri için güzel ve öğretici bir deneyim olduğunu belirtti.

Günaydın şöyle dedi: "Gemiyi gezerken Deniz Kuvvetlerimizin gücünü daha yakından görme fırsatı bulduk. Özellikle çocuklarımız açısından da çok güzel ve öğretici bir etkinlik oldu. Herkesin gelip bu gemiyi görmesini tavsiye ediyorum"

TCG Enez'in ziyarete açılması, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine farklı bir anlam katarak halk ile askeri unsurlar arasında doğrudan bir temas sağladı. Ziyaretçiler için hem eğitici hem de görsel açıdan dikkat çekici geçen etkinlik, bayram programına renk kattı.

Mayın avlama gemisi Tekirdağ'da